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Ünlü oyuncu dolandırıldı mı? Burak Özçivit'ten flaş açıklama

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, çalışanı tarafından 10 milyon dolar dolandırıldı. Konuyla ilgili olarak, oyuncu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu dolandırıldı mı? Burak Özçivit'ten flaş açıklama
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Ünlü oyuncu Burak Özçivit, rol aldığı filmler ve reklam anlaşmaları sayesinde adından sık sık söz ettiren bir kişinin çalışanı tarafından dolandırıldığı iddia edildi.

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İddialar, Özçivit'in yakın bir arkadaşı tarafından yaklaşık on milyon dolar dolandırıldığı yönünde. Konuyla ilgili olarak ünlü oyuncu sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı:

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