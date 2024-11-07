Trump başkan seçildi Elon Musk zengin oldu! O hisseler tavan yaptı

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ikinci kez ABD başkanlığına seçilmesinin ardından ABD borsası günü ralli yaparak tamamladı. Borsadaki üç endeks yeni bir rekor kırdı.

Bununla birlikte, Trump'ın medya şirketi ve en büyük destekçisi Elon Musk'ın şirketi Tesla'daki büyüme dikkate değerdi.

Tesla hisseleri yılın en yüksek seviyesini gördü ve yaklaşık %15 arttı. Seçim kampanyasının hareketlendiği son altı aylık dönemde Tesla hisselerinin değeri yüzde altmış ikiye yükseldi.

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Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology'nin hisseleri ise yaklaşık yüzde altı arttı.

SERVETİNİ KATLADI

Tesla hisselerinin yükselişi, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Elon Musk'ın servetine 26,5 milyar dolar daha eklendi.

Musk, dünyanın en zengin insanı olarak gösteriliyor ve toplam serveti 290 milyar dolar. En yakın rakiplerinden Jeff Bezos, 228 milyar doları elinde tutuyor.