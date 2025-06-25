7 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı: Kayıp zannedilen kadına bakın ne olmuş?

Antalya'da 2018 yılında kayıp ihbarı yapılan Elena Beyder Usluca'nın cesedi, ormanlık alanda yapılan kazı çalışmasında iskelet halinde bulundu. 7 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı, işte detaylar...

Antalya'da 2018 yılında kayıp ihbarı yapılan Elena Beyder Usluca'nın cesedi, ormanlık alanda yapılan kazı çalışmasında iskelet halinde bulundu. Şüpheli eş tutuklanırken, cesedin gizlenmesine yardım eden kardeşi ise yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da yaklaşık 7 yıldır kayıp olan yabancı uyruklu kadının, eşi tarafından öldürüldüğü tespit edildi.Olay, 25 Aralık 2018 tarihinde M.E.U.'nun Muratpaşa Demircikara Polis Merkezi'ne yaptığı kayıp başvurusuyla başladı. M.E.U., eşi Elena Beyder Usluca'nın 24 Kasım'da evden ayrıldığını ve 1 ay boyunca dönmediğini, kanser hastası olduğunu ve zaman zaman evi terk ettiğini öne sürdü. Ancak yürütülen detaylı çalışmalar neticesinde Elena Beyder Usluca'dan bugüne kadar haber alınamadığı, yurt dışı çıkışının bulunmadığı ve banka/HTS kayıtlarının da şüpheli durumu desteklediği belirlendi.

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CESEDİN SAKLANMASINDA KARDEŞİ YARDIMCI OLMUŞ

Yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takip neticesinde Usluca'nın 24-26 Kasım 2018 tarihleri arasında eşi tarafından öldürüldüğü, olay sonrası cesedin saklanmasında şüpheli M.E.U.'nun kardeşi R.U.'nun yardım ettiği değerlendirildi. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİM

.E.U. ifadesinde eşiyle tartıştığını, çıkan arbedede eşinin yere düşerek öldüğünü, ardından cesedi Aksu Kumköy ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. Yapılan yer gösterme çalışmasında kadına ait olduğu değerlendirilen iskelet parçalarına ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eşi M.E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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