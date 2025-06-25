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Türkiye korkusu sardı, silahları stokladı: Yunanistan silahlanma rekoru kırdı!

Türkiye korkusu sardı, silahları stokladı: Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın, Türkiye korkusundan dolayı savunma harcamalarına yüksek harcamalar yaptığını yazan ABD basını, tüm çabasına rağmen Yunanistan'ın dünyanın önemli askeri güçleri arasına giremediğini aktardı.

Türkiye korkusu sardı, silahları stokladı: Yunanistan silahlanma rekoru kırdı!
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Türkiye korkusu sardı, silahları stokladı: Yunanistan silahlanma rekoru kırdı!

Türkiye korkusu sardı, silahları stokladı: Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın, Türkiye korkusundan dolayı savunma harcamalarına yüksek harcamalar yaptığını yazan ABD basını, tüm çabasına rağmen Yunanistan'ın dünyanın önemli askeri güçleri arasına giremediğini aktardı.

Uzun zamandır ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın, Türkiye korkusundan dolayı savunma harcamalarına yüksek harcamalar yaptığını yazan ABD basını, tüm çabasına rağmen Yunanistan'ın dünyanın önemli askeri güçleri arasına giremediğini aktardı.

ABD merkezli dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından biri olan CNBC'nin, Yunanistan'la ilgili bir araştırmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

TÜM ÇABALARINA RAĞMEN İSTEDİKLERİ SONUCU ALAMADILAR

Yıllardır ekonomik sorunlar yaşayan Yunanistan'ın savunma harcamalarını mercek altına alan ABD'li yayın kuruluşu, ülkenin tüm gayretine rağmen istediği sonuçları elde edemediğini aktardı.

Türkiye korkusu sardı, silahları stokladı: Yunanistan silahlanma rekoru kırdı!

SAVUNMAYA YÜZDE 3'TEN FAZLA HARCAMA

Yunanistan 2014'te kabul edilen ve üye ülkelerin GSYİH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya harcamalarını öngören NATO hedefleri kapsamında savunma harcamalarını artırıyor. Silahlanma yarışının arttığı coğrafyada Yunanistan, savunmaya yüzde 3'ten fazla bir harcama gerçekleştiriyor.

Türkiye korkusu sardı, silahları stokladı: Yunanistan silahlanma rekoru kırdı!

TÜRKİYE KORKUSU HARCAMALARI KATLADI

Yunanistan'ın bütçesinin yüzde 3'ten fazlasını silahlanmaya ayırmasının temel nedeninin Türkiye korkusundan kaynaklandığına dikkat çeken CNBC, Yunanistan'ın yüksek savunma harcamalarına rağmen bir askeri süper güç olarak değerlendirilmediğini ve yabancı uzmanların yüksek savunma harcamalarına rağmen Yunanistan'ın askeri gücünün zayıf noktalarda olduğunu söylediklerini aktardı.

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