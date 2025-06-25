Ankara kulislerinden sızdı! Emekli maaş zammı ile ilgili yeni gelişme! Emekliye seyyanen zam veya refah payı var mı?

Karakaş devamında "Halen maaşı 16.300 TL olan SSK veya Bağ-Kur emeklisi nisan ayı enflasyon verisi ile birlikte refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla maaşı en az 18 bin 760 TL’ye yükselmiştir. Başka bir örnek olarak maaşı 20.900 TL olan bir emeklinin aynı şekilde mart ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla 24 bin 54 TL maaşa hak kazanmaktadır" dedi.