5 gündür haber alınamayan yaşlı adamın dere kenarında takma dişleri ve ceketi bulundu!

Bitlis’in Hizan ilçesinde 65 yaşındaki Nasır Bülbül'den 21 Mart’tan beri haber alınamıyor. Başlatılan arama çalışmalarında bir dere kenarında Bülbül'e ait takma diş ve ceket bulundu.

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5 gündür haber alınamayan yaşlı adamın dere kenarında takma dişleri ve ceketi bulundu!

Bitlis’in Hizan ilçesinde 21 Mart’tan beri haber alınamayan 65 yaşındaki Nasır Bülbül için arama çalışmaları devam ediyor.

Hizan'a bağlı Görece köyünde ikamet eden Bülbül'ün ailesi, 21 Mart’ta kendisinden haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Bitlis Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Hizan Arama ve Kurtarma (HAKUT), Bitlis Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, kırsalda ve derede arama çalışmalarına devam ediyor.

5 gündür haber alınamayan yaşlı adamın dere kenarında takma dişleri ve ceketi bulundu!

Kadavra köpekleri ve ısıya duyarlı dronlar ile bölgede taramalar devam ediyor. 65 yaşındaki Bülbül’ün ceketi ve ceketinin üzerinde bulunan takma dişinin bulunduğu bölgede aramalar devam ediyor.

5 gündür haber alınamayan yaşlı adamın dere kenarında takma dişleri ve ceketi bulundu!

5 gündür yapılan tüm çalışmalara rağmen 65 yaşındaki Nasır Bülbül’e henüz ulaşamadıklarını söyleyen Hizan Arama ve Kurtarma Derneği (HAKUT) Başkanı Şerif Ekinci, “21 Mart’ta bizlere gelen bir telefonda Görece köyünde suya kapılan bir vatandaşımızın olduğu söylendi. Buna istinaden olay yerine vardığımızda yaklaşık 1 kilometrelik alanda tarama yaptığımızda, adamın dere kenarında ceketini, ceketin üzerinde takma dişlerini koyduğunu gördük. Çalışmalarımızı yoğunlaştırdık, 21 Mart’tan bugüne kadar yaklaşık 5-6 gündür tüm arama çalışmalarımıza rağmen bulamadık. AFAD, JAK, AKUT, HAKUT dernekleriyle yürüttüğümüz çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

5 gündür haber alınamayan yaşlı adamın dere kenarında takma dişleri ve ceketi bulundu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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