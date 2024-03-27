Bursa’da ilginç görüntüler! Kavga eden yaşlı kadınlar, birbirinin saçını başını yoldu!

Bursa’da gündüz vakitlerinde ilginç görüntüler kayde geçti. Sokak ortasında yaşlı kadınlar birbirinin saçını başını yolarak kavga etti.

YAYINLAMA
Google News
Bursa’da ilginç görüntüler! Kavga eden yaşlı kadınlar, birbirinin saçını başını yoldu!

Bursa’da yol ortasında 2 kadın saç baş birbirlerine girdi. Başka bir olayda ise iki şoför yol tartışması yüzünden kavga etti.
Bursa’da 2 kadın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirlerine girdi. Saç baş yolan kadınlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa’da ilginç görüntüler! Kavga eden yaşlı kadınlar, birbirinin saçını başını yoldu!
Öte yandan, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde yol verme yüzünden sürücüler tartışma yaşadı. Sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Motosiklet kasklarının havada uçuştuğu kavga, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

AK Parti Kadem Ekşi ile Maltepe'yi almaya çok yakın, Maltepe'yi uçuracak dev projelerle geliyorAK Parti Kadem Ekşi ile Maltepe'yi almaya çok yakın, Maltepe'yi uçuracak dev projelerle geliyor

İsrail saldırısı sonucu, Gazze Şeridi’ndeki Al-Amal Hastanesi'ndeki personel ve hastalar zorla tahliye edilerek kapatıldı!İsrail saldırısı sonucu, Gazze Şeridi’ndeki Al-Amal Hastanesi'ndeki personel ve hastalar zorla tahliye edilerek kapatıldı!

Sahte dolarla alışveriş yaptığı esnafı dolandırmak istedi, bakın nasıl yakayı ele verdi!Sahte dolarla alışveriş yaptığı esnafı dolandırmak istedi, bakın nasıl yakayı ele verdi!

Oy kullanmayana ceza var mı? 31 Mart seçimlerinde oy kullanmazsak ne olur?Oy kullanmayana ceza var mı? 31 Mart seçimlerinde oy kullanmazsak ne olur?

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Öldürülen köpek ‘Leo’ davasında son gelişme! Alınan tazminat sokak hayvanlarına bağışlanacak
Öldürülen köpek ‘Leo’ davasında son gelişme! Alınan tazminat sokak hayvanlarına bağışlanacak
Ormanda mantar toplamak isterken, hayatının şokuyla karşılaştı!
Ormanda mantar toplamak isterken, hayatının şokuyla karşılaştı!
SGK’dan önemli açıklama: Milyonları yakından ilgilendiren ölüm aylığına promosyon ödemesi…
SGK’dan önemli açıklama: Milyonları yakından ilgilendiren ölüm aylığına promosyon ödemesi…
Trafikteki kavga izleyenleri ters köşe yaptı! İlginç görüntüler motokuryenin kamerasına böyle yansıdı!
Trafikteki kavga izleyenleri ters köşe yaptı! İlginç görüntüler motokuryenin kamerasına böyle yansıdı!
Son Haberler
LPG tüpü patlayan otomobilin görüntüleri kameraya, saniye saniye böyle yansıdı!
LPG tüpü patlayan otomobilin görüntüleri kameraya, saniye saniye böyle yansıdı!
5 gündür haber alınamayan yaşlı adamın dere kenarında takma dişleri ve ceketi bulundu!
5 gündür haber alınamayan yaşlı adamın dere kenarında takma dişleri ve ceketi bulundu!
Ekrem İmamoğlu'nun "her şeyim şeffaf" diyerek açıkladığı mal bildiriminde şok gerçek!
Ekrem İmamoğlu'nun "her şeyim şeffaf" diyerek açıkladığı mal bildiriminde şok gerçek!
Ali Tombaş Ramazan’da kapı kapı dolaşarak seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor
Ali Tombaş Ramazan’da kapı kapı dolaşarak seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor
Adliyede sahte avukatlık yaparken yakalandı! Şüpheli kadın bakın ifadesinde ne dedi!
Adliyede sahte avukatlık yaparken yakalandı! Şüpheli kadın bakın ifadesinde ne dedi!
Kumar oynayan şahıslara yapılan baskın kamerada!
Kumar oynayan şahıslara yapılan baskın kamerada!
Çok Okunanlar
27 Mart 2024 Çarşamba günlük Burç Yorumları |Sağlık, kariyer, aşk, para ve daha fazlası...
27 Mart 2024 Çarşamba günlük Burç Yorumları |Sağlık, kariyer, aşk, para ve daha fazlası...
Salih Tuna'dan çok çarpıcı köşe yazısı: ''Fondaş medya oğul Erbakan'ı öve öve bitiremiyor''
Salih Tuna'dan çok çarpıcı köşe yazısı: ''Fondaş medya oğul Erbakan'ı öve öve bitiremiyor''
Hanedeki kişiye göre ödeme alın! Devlet anında destek verecek
Hanedeki kişiye göre ödeme alın! Devlet anında destek verecek
Seccade zikirmatik dağıtan CHP'de şok ezan çıkışı: ''Benim zayıf olduğum bir konu''
Seccade zikirmatik dağıtan CHP'de şok ezan çıkışı: ''Benim zayıf olduğum bir konu''
Diyarbakır’da bebeğini metruk eve terk eden anne için bakın ne kadar hapis cezası talep edildi!
Diyarbakır’da bebeğini metruk eve terk eden anne için bakın ne kadar hapis cezası talep edildi!
Usta oyuncu Kadir İnanır sevenlerini üzdü! Hastane başhekimi açıklama yaptı!
Usta oyuncu Kadir İnanır sevenlerini üzdü! Hastane başhekimi açıklama yaptı!
Yorumlananlar
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı