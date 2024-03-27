Ormanda mantar toplamak isterken, hayatının şokuyla karşılaştı!

Denizli’de mantar toplamak için ormanlık alana giren iki vatandaş, hayatının şokuyla karşılaştı. Karşılaştığı görüntü sonucunda, polisi arayarak ihbarda bulundu.

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Ormanda mantar toplamak isterken, hayatının şokuyla karşılaştı!

Denizli’de mantar toplamak için ormanlık alana giren iki vatandaş, tüfekle göğsünden vurulmuş erkek cesedi buldu.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki vatandaş, çıntar mantarı aramak için ormanlık alana girdiklerinde yerde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. Önce alkol alıp sızan bir kişi olduğunu düşünen vatandaşlar, yaklaştıklarında yanında bir tüfek ve göğsünden vurulduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede yerde yatan şahsın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Ormanda mantar toplamak isterken, hayatının şokuyla karşılaştı!

KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın özel güvenlik görevlisi olan Yaşar Öznur (27) olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ve savcının bölgedeki incelemelerde intihar ettiği değerlendirilen Öznur’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından Öznur’un kesin ölüm sebebinin netleşeceği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ormanda mantar toplamak isterken, hayatının şokuyla karşılaştı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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