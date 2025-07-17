15 Temmuz Şehitleri Pendik'te Rahmet Ve Minnetle Anıldı

Hain FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde bulunduğu “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’”nün 9. yıl dönümünde, Pendik’te düzenlenen bir dizi etkinlik ve anma programlarında Demokrasi Şehitlerimiz rahmet, minnet ve şükranla anıldı. 14 Temmuz akşamı, şehit ve gazi aileleri onuruna tertiplenen yemek organizasyonuyla başlayan etkinlikler, 15 Temmuz sabahı şehit kabirleri ve şehit aileleri ziyaretleri, mevlit programı, fotoğraf sergisi açılışı ve akşam saatlerinde gerçekleştirilen anma programında:

“15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü”nün 9. yıl dönümünde, Pendik’te düzenlenen bir dizi etkinlik ve anma programlarında Demokrasi Şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimiz rahmet, minnet ve şükranla anıldı. Pendik Kaymakamlığı, Pendik Belediyesi ve ilçe müftülüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında ilk program, 14 Temmuz akşamı, şehit ve gazi aileleri onuruna, Güzelyalı Sosyal Tesisleri'nde tertiplenen yemek programı oldu.

Başkan Ahmet Cin ve Kaymakam Mehmet Yıldız, şehit ve gazi aileleri ile yemekte buluştu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ve gazi aileleri onuruna düzenlenen akşam yemeğine Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Cin, Garnizon Komutanı V. Kıdemli Albay Ayhan Erçetin ile çok sayıda şehit ve gazi aileleri katıldı.

Duygusal anların yaşandığı yemekte, masaları tek tek dolaşarak şehit ve gazi aileleri ile ilgilenerek sohbet eden Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kaymakam Mehmet Yıldız ve Garnizon Komutanı Erçetin, günün anlam ve önemine dair yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberlik vurgusunda bulunarak, “Bundan önce ve bugün olduğu gibi bundan sonra da her zaman şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerimizin yanındayız. Demokrasi Şehitleri başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ahirete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun” şeklinde konuştular.

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Program, duaların ardından katılımcıların hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesi ve 15 Temmuz’u simgeleyen özel bir tablonun sergilenmesiyle sona erdi.

Şehit kabirleri ve şehit aileleri ziyaret edildi

Milli Birlik Günü etkinlikleri,15 Temmuz sabahı Kaymakam Mehmet Yıldız, Garnizon Komutan V. Kıdemli Albay Ayhan Erçetin Belediye Başkan Vekili Atakan Yüce, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ertan Saygın, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya ve diğer ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşen kabir ziyaretleriyle devam etti. 15 Temmuz şehitleri Burhan Öner ve Yalçın Aran’ın kabri başında okunan Kur’an Tilaveti ve dualarla başlayan kabir ziyaretleri, Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda bulunan diğer şehitler Ord.Bkm.Çvş. İlker Özbay Yüksel, J.Onb. Cengiz Berli, J. Uzm. Çvş. Caner Vural ve Komiser Gökhan Topaloğlu'nun kabirlerine yapılan ziyaretler ve okunan dualarla devam etti.

Dualar eşliğinde karanfilerin bırakıldığı Şehit kabirleri ziyaretlerinin ardından Kaymakam Mehmet Yıldız ve beraberindeki ilçe protokolü, 15 Temmuz Şehitlerinden Burhan Öner ve Yalçın Aran’ın evlerine giderek, şehit ailelerine anlamlı ziyaretlerde bulundular.

Kur’an Tilaveti ve dualarla duygulu anların da yaşandığı ziyaretlerde şehit ailelerinin acıları paylaşılarak, aziz hatıraları bir kez daha yad edildi.

15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif Okundu

Aynı gün öğle namazı sonrası Pendik Çarşı Camii'nde “15 Temmuz Şehitleri” için Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi. Kur’an Tilaveti ile başlayan programda İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Hüseyin Ünal, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün anlam ve önemine dair kısa bir konuşma yaptı. Şehitleri için düzenlenen programa, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

‘15 Temmuz: Bir Milletin Direnişi” fotoğraf sergisi yoğun ilgi gördü

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde “15 Temmuz: Bir Milletin Direnişi” fotoğraf sergisinin de açılışı gerçekleştirildi. Yoğun katılıma sahne olan sergiye, Pendik Belediye Başkan Vekili Atakan Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın ve vatandaşlar katıldı. Sergide, 15 Temmuz 2016 gecesi milletimizin darbeye karşı verdiği kahramanca direniş; çarpıcı görseller, belgesel nitelikli fotoğraflar ve çeşitli tematik materyallerle ziyaretçilere sunuldu. Darbe girişiminin yıl dönümünde, o gece yaşananların unutturulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan sergi, duygu dolu anlara sahne oldu.

Açılışta konuşan Belediye Başkan Vekili Atakan Yüce, 15 Temmuz’un sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir yeniden diriliş olduğunu vurgulayarak, “Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde gösterdiği cesaret, demokrasi tarihimize altın harflerle kazınmıştır. Bu tür etkinliklerle o geceyi diri tutmak, hafızamızı tazelemek hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

Gazipaşa'da Coşkulu Anma Programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin son programı akşam sahatlerinde Gazipaşa Caddesi Meydanı’nda düzenlenen coşkulu anma programıydı. Programa Kaymakam Mehmet Yıldız, Vali Yardımcısı Halil Avşar, Belediye Başkan Vekili Atakan Yüce, Garnizon Komutan V. Kıdemli Albay Ayhan Erçetin, siyasi parti temsilcileri protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve duaların edildiği programda konuşan Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarak ve günün önem ve anlamına vurgu yaparak, millî birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Coşkulu bir atmosferde geçen anma programında, 15 Temmuz gecesi gösterilen direniş ve milletin yazdığı destan bir kez daha hatırlatıldı.