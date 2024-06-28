106 günlük firar son buldu! ABD'de yakalanan Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur iade mi ediliyor?

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz araç kullanıp Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı.

Amerika'ya kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un 14 Haziran’da Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde tutuklanma görüntüleri ortaya çıktı.

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Polis arabasının kapısını açan memur, “Nasılsın kardeş” diyerek Cihantimur’u karşılıyor. Bu sırada Cihantimur, çatallaşan bir sesle endişeli bir şekilde, üstünü arayan polis memuruna “Direkt mahkemeye mi gidiyoruz? Direkt mahkeme diyorlar. Gerçekten mi?” diye soruyor.

Soruyu cevapsız bırakan memur daha sonrasında Cihantimur’dan bacaklarını açmasını isteyerek iki eliyle göğüsten ayak bileklerine kadar silah ve yasaklı madde araması yapıyor. Üst aramasını bitirdikten sonra Cihantimur’a polis arabasının arka koltuğunu göstererek oturmasını istiyor. Cihantimur’u arabaya koyduktan sonra kapıyı kapatan ve olay yerindeki diğer kolluk kuvvetleriyle konuşan polis, “Karakola gitmiyor muyuz? Federal mahkemeye mi gidiyoruz? Aa, tamam” diyor.

EYLEM TOK İADE Mİ EDİLECEK?

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Massachussetts Bölge Başsavcılığına gönderdiği mektupta, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine yönelik görüşlerini ortaya koydu.

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Başsavcılığa gönderilen Tam Henen imzalı mektupta, "Türkiye hükümetinden gayriresmi alınan yeni bilgilere dayanarak" Eylem Tok'un iadesinin uygun olduğu belirtildi.

Mektupta, "(ABD) Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin başlangıçta iadesini talep ettiği Eylem Tok'a ilişkin her iki suçun da ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığını belirlediğini unutmayın." ifadesi yer aldı.

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