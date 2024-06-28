EPDK duyurdu! 1 Temmuz'dan itibaren elektriğe yüzde 38 zam geliyor!

Uzun zamandır elektriğe zam yapılacak mı merak edilirken Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yaptığı son dakika açıklaması ile, 1 Temmuz'dan itibaren elektriğe yüzde 38 zam yapılacağını duyurdu.

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EPDK duyurdu! 1 Temmuz'dan itibaren elektriğe yüzde 38 zam geliyor!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Temmuz'dan itibaren elektriğe yüzde 38 zam yapılacağını duyurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektriğin farklı grupları için fiyat artışı yapıldığını bildirdi.EPDK'dan yapılan açıklamada, yeni tarifelerin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

1 Temmuz'dan itibaren elektriğe yüzde 38 zam geliyor!

Açıklamada, "Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 artış yapıldı. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 lira oldu." ifadesine yer verildi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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