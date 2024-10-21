1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda: Özel Pendik Bölge Hastanesi' uzmanları katılımcıların sorularını yanıtladı

Özel Pendik Bölge Hastanesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı seminerini ilkini 5 Ekim tarihinde gerçekleştirdi. Seminerde, genel cerrahi uzmanları Prof. Dr. Tuğrul Tansuğ, Op. Dr. M. Ahmet Denizli, Op. Dr. Suat Bozkürk ve girişimsel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Mutlu Cihangiroğlu, meme kanseri tanı ve tedavi yöntemleri hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Seminerin ilk sunumunu gerçekleştiren Tansuğ, meme kanserinin erken teşhisi için kadınların arada bir değil; düzenli olarak ayna karşısında, memelerinin aldığı şekli takip ederek, elle muayene yapması gerektiğine değinirken, Cihangiroğlu ise mamografi eşliğinde vakum biyopsi, USG ve MR eşliğinde meme biyopsisi, tel lokalizasyonu ve radyofrekans ablasyon (RFA) gibi girişimsel radyoloji teknolojileriyle birlikte meme kanserinin artık daha erken bir safhada tanılanabildiği ve tedavi edilebildiğini vurgularken, gelecekte bu işlemlerin hastaya özel bir şekilde düzenlenebileceğini belirtti.

Meme kanseri risk faktörlerinden bazılarının kontrol edilemez (yaş, aile öyküsü vb.) olduğunu belirten Denizli, ancak birçok faktörün yaşam tarzı değişiklikleriyle düzelebileceği, düzenli tarama ve erken tanının, risk faktörleri yüksek olan bireyler için hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Seminerin dördüncü sunumunu gerçekleştiren Bozkürk, her kadının doğal olarak meme kanseri adayı olduğunu belirtti ve erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı. Bozkürk ayrıca, kanserli dokunun vücuttan tamamen cerrahi olarak uzaklaştırılmasının hala en etkin tedavi yöntemi olduğunu ve çoğunlukla diğer tedavi yöntemleri ile kombine edildiğini belirtti.

Haberin Devamı

Uzmanlar seminer sonrası, katılımcıların sorularını yanıtladı.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı seminerlerimizin ikincisi 15 Ekim Salı 14:00- 15:30 saatleri arasında, Bölge Hastanesi'nin Prof. Dr. Ömer Işık Konferans Salonu’nda düzenlendi.

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde, 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Bitcoin rekora koşuyor! Bitcoin için alım zamanı mı?

Bu kez akaryakıta indirim geliyor! 21 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları