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MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde, 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde, 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
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MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde, 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde, 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

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Kaynak:AA

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