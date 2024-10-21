Akaryakıtta fiyat tabelası yeniden değişiyor 21 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, vergi artışları nedeniyle benzin ve diğer yakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren benzin ve motorin litre fiyatında indirimler uygulanacağı bildirildi. Akaryakıt fiyatları şu anda ne kadar?

1 5 Dünya çapındaki piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişiklikler ve art arda gelen ÖTV zamları, benzin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 22 Ekim 2024 Salı günü benzin ve motorinde 1,87 TL ve 1,65 TL fiyat indirimi bekleniyor.



21 Ekim 2024'te İzmir, Ankara ve İstanbul'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak? 2 5 İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin fiyatı: 44.68 TL Motorin litre fiyatı: 43.55 TL LPG litre fiyatı: 25.14 TL 3 5 İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin fiyatı: 44.56 TL Motorin litre fiyatı: 43.50 TL LPG litre fiyatı: 24.60 TL 4 5 Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 45.09 TL Motorin litre fiyatı: 44.08 TL LPG litre fiyatı: 25.15 TL 5 5 İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 45.54 TL Motorin litre fiyatı: 44.58 TL LPG litre fiyatı: 25.05 TL



