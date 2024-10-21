Akaryakıtta fiyat tabelası yeniden değişiyor 21 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Akaryakıtta fiyat tabelası yeniden değişiyor 21 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Yayınlanma:
Güncelleme:
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, vergi artışları nedeniyle benzin ve diğer yakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren benzin ve motorin litre fiyatında indirimler uygulanacağı bildirildi. Akaryakıt fiyatları şu anda ne kadar?