Bitcoin rekora koşuyor! Bitcoin için alım zamanı mı?

Spot ABD ETF'lerinde tutulan Bitcoin'ler yeni bir rekor kırarak 69 bin dolar seviyesini aştı.



18 Ekim Cuma günü, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spot Bitcoin ETF'lerine 273,7 milyon dolar ve spot Ether ETF'lerine 1,9 milyon dolar giriş oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli on iki spot Bitcoin ETF, Ocak ayında piyasaya sürülmesinden bu yana en yüksek toplam net varlık değerine ulaşarak yeni bir rekor kırdı.



Spot EFT'lerdeki artışın bir sonucu olarak Bitcoin, 66 bin 500 dolar seviyesindeki orta noktayı kırdıktan sonra hızlı bir yükselişle 68 bin 300 dolara yükseldi. Bu seviyeden aldığı destekle fiyat 69 bin 500 dolara yükseldi. Bununla birlikte, bu noktada karşılaştığı hafif satış baskısıyla Bitcoin, saat 09.20'de 69 bin 65 dolardan işlem görüyor.

Ethereum, 2 bin 640 dolar seviyesinden destek aldıktan sonra 2 bin 760 dolara yükseldi. Bununla birlikte, bu seviyeden gelen satış baskısının bir sonucu olarak fiyat 2.720 dolara kadar geri çekildi. Ethereum saat 09.20'de 2 bin 735 dolar seviyelerinde işlem görüyordu.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Analizciler, Bitcoin'in şu anda ne kadar güçlü olduğunu sürdürebilirse 70 bin dolardaki önemli bir direnç seviyesini kırma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. İddialarına göre, 70 bin dolar seviyesi yukarı yönlü aşılabilirse yükseliş trendinin 72 bin dolara kadar devam edebileceğini ve bu bölgedeki satış baskısının aşılması durumunda fiyat 73 bin 750 dolardaki tarihi en yüksek seviyeye ulaşabilir.

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Yeni bir zirve yapılması durumunda ise analistler, 80 bin dolar seviyelerine doğru hızlı bir ralli başlatabileceğini belirtiyorlar.

Bununla birlikte, Bitcoin'in 70.000 dolar seviyesini geçemezse fiyatının yeniden 66.500 dolardaki orta noktaya doğru bir geri çekilme yaşaması bekleniyor. Bu seviyeyi koruyamazsa, 63.500 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamaya kadar bir düzeltme gerçekleşebilir. Bu tür bir düzeltme gerçekleşirse, analistler piyasadaki kısa vadeli beklentileri yeniden şekillendirebilir.

Spot ABD ETF'lerinde tutulan Bitcoin'ler yeni bir rekor kırarak 69 bin dolar seviyesini aştı.



18 Ekim Cuma günü, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spot Bitcoin ETF'lerine 273,7 milyon dolar ve spot Ether ETF'lerine 1,9 milyon dolar giriş oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli on iki spot Bitcoin ETF, Ocak ayında piyasaya sürülmesinden bu yana en yüksek toplam net varlık değerine ulaşarak yeni bir rekor kırdı.



Spot EFT'lerdeki artışın bir sonucu olarak Bitcoin, 66 bin 500 dolar seviyesindeki orta noktayı kırdıktan sonra hızlı bir yükselişle 68 bin 300 dolara yükseldi. Bu seviyeden aldığı destekle fiyat 69 bin 500 dolara yükseldi. Bununla birlikte, bu noktada karşılaştığı hafif satış baskısıyla Bitcoin, saat 09.20'de 69 bin 65 dolardan işlem görüyor.

Ethereum, 2 bin 640 dolar seviyesinden destek aldıktan sonra 2 bin 760 dolara yükseldi. Bununla birlikte, bu seviyeden gelen satış baskısının bir sonucu olarak fiyat 2.720 dolara kadar geri çekildi. Ethereum saat 09.20'de 2 bin 735 dolar seviyelerinde işlem görüyordu.

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YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Analizciler, Bitcoin'in şu anda ne kadar güçlü olduğunu sürdürebilirse 70 bin dolardaki önemli bir direnç seviyesini kırma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. İddialarına göre, 70 bin dolar seviyesi yukarı yönlü aşılabilirse yükseliş trendinin 72 bin dolara kadar devam edebileceğini ve bu bölgedeki satış baskısının aşılması durumunda fiyat 73 bin 750 dolardaki tarihi en yüksek seviyeye ulaşabilir.

Yeni bir zirve yapılması durumunda ise analistler, 80 bin dolar seviyelerine doğru hızlı bir ralli başlatabileceğini belirtiyorlar.

Bununla birlikte, Bitcoin'in 70.000 dolar seviyesini geçemezse fiyatının yeniden 66.500 dolardaki orta noktaya doğru bir geri çekilme yaşaması bekleniyor. Bu seviyeyi koruyamazsa, 63.500 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamaya kadar bir düzeltme gerçekleşebilir. Bu tür bir düzeltme gerçekleşirse, analistler piyasadaki kısa vadeli beklentileri yeniden şekillendirebilir.