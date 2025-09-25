Zonguldak'ta maden ocağı çöktü: 1 işçiden acı haber geldi!

  1. Anasayfa
Zonguldak'ta maden ocağında öğlen saatlerinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 5 5 işçiden 4'ü kurtarılırken, Orhan Maskar’ın (44) cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ta maden ocağında öğlen saatlerinde göçük meydana geldi. Mahsur kalan 5 işçiden 4'ü kurtarılırken, Orhan Maskar’ın (44) cansız bedenine ulaşıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Karadon Müessesesi’nde maden ocağında, yerin 263 metre altında göçük oldu.

Ocağın baca kısmına yakın noktada meydana gelen göçükte 5 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve TTK’ye bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi.

4 İŞÇİ KURTARILDI

Ekipler, mahsur kalan işçilerin kurtarmak için göçüğün meydana geldiği alana daha yakın olan Gelik Müessesi’nden yerin altına indi. Ekipler, işçilerden 4’ünü kurtardı.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Mahsur kalan 2 işçiden Orhan Maskar’ın (44) cansız bedenine ulaşıldı, diğer işçi Giray Turpçu ise yaralı olarak kurtarıldı.

askar’ın cenazesi inceleme sonrası morga kaldırılırken, Turpçu da hastanede tedaviye alındı.

