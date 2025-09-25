Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç hakkında olay iddia: Kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri mi aldı? İşte, Ali Koç'tan o açıklama

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç hakkında olay iddia: Koç, kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri aldığı iddialarını sert bir açıklama ile yalanladı. İşte dikkat çeken açıklamalar...

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri aldığı iddialarını sert bir açıklama ile yalanladı. Koç, basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti ve kulübün mali yapısının bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlendiğini, tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçların şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, son günlerde gündeme gelen "Kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri aldığı" yönündeki iddialara sert bir açıklamayla yalanladı.

ALİ KOÇ İDDİALARI YALANLADI

Koç, basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Şahsım hakkında basında yer alan 'Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı' başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olup Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır. Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim" şeklinde bir açıklama yaptı.Ali Koç'un bu açıklamasıyla birlikte söz konusu iddiaların asılsız olduğu kesinlik kazandı.



