KKTC'de liselerde başörtüsü yeniden yasaklanıyor mu? Serbest bırakılan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti!

KKTC'de nisan ayında Bakanlar Kurulu'nun "kanun gücünde" çıkardığı kararname ile Milli Eğitim Bakanlığının "Disiplin Tüzüğü" değiştirilmiş ve liselerde başörtülü eğitim serbest bırakılmıştı. Yeniden görülen mahkemede tüzüğün Anayasa'ya aykırı olduğu hükmedildi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu'nun liselerde öğrencilerin başörtüsüyle öğrenim görebilmeleri için değiştirdiği "Disiplin Tüzüğü" Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasının (KTOEÖS) başvurusu üzerine, KKTC Anayasa Mahkemesi'nde bugün yapılan oturumda, Bakanlar Kurulu'nun nisan ayında aldığı kararla değiştirilen, liselerde öğrencilerin başörtülü eğitim görebilmesinin önünü açan Milli Eğitim Bakanlığı "Disiplin Tüzüğü"nün 2'ye karşı 3 oyla Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmedilerek iptali kararlaştırıldı.

"İLGİLİ TÜZÜK CUMHURİYET MECLİSİ'NDEN GEÇMELİ"

Anayasa Mahkemesinin kararını, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ okudu. Mahkemenin kararında Bakanlar Kurulunun "kanun gücünde" çıkardığı kararnameye işaret ederek, ilgili tüzüğün Cumhuriyet Meclisi'nden geçirilmesinin gerektiği belirtildi.

Mahkemenin kararı açıklanırken binanın önünde gösteri yaparak destekleyen ve karşı çıkan vatandaşlar, karşılıklı sloganlar attı.

LİSELER GREVE GİRMİŞTİ

KKTC'de nisan ayında Bakanlar Kurulunun "kanun gücünde" çıkardığı kararname ile Milli Eğitim Bakanlığının "Disiplin Tüzüğü" değiştirilmiş ve liselerde başörtülü eğitim serbest bırakılmıştı. KTOEÖS, karardan sonra süreci Anayasa Mahkemesine taşımış ve başörtülü öğrencilerin derse girdiği liseler de greve gitmişti.

ERDOĞAN: KIZLARIMIZIN BAŞÖRTÜSÜYLE UĞRAŞMAYA KALKAN, KARŞISINDA BİZİ BULUR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen Teknofest'te konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Konuşmasında Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan "başörtü eylemlerine" tepki gösteren Erdoğan, "KKTC'de kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkan, karşısında bizi bulur" demişti.

