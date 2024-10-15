Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: İşte eşleşen takımlar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu: İşte kura sonucu eşleşen takımların listesi...

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimiyle Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, kura çekiminde yaptığı konuşmada "Ziraat Türkiye Kupası bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Kupanın geride kalan turlarında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynandı. Bu maçlar, sonraki turlardaki maçlar için ışık oldu." ifadelerini kullandı.

Geçmiş yılların aksine bu yıl eleme müsabakalarının seribaşı takımların sahasında oynanması kuralı kaldırıldı. 4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları, 29-30-31 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Kırıkkale FK-Yeni Malatyaspor

Silivrispor-Bellona Kayserispor

Uğur Okulları İstanbulspor-Kilis Belediyespor

Bursaspor-7 Eylül Turgutlu 1984

Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Kepezspor

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Aliağa Futbol-Anadolu Üniversitesi

İnegöl Kafkasspor-Atakaş Hatayspor

52 Orduspor FK-Şanlıurfaspor

Kuşadasıspor-Karaköprü Belediyespor

Muşspor-İnegölspor

Siltaş Yapı Pendikspor-Ayvalıkgücü Belediyespor

Çimentaş Elazığspor-1923 Mustafakemalpaşaspor

Adanaspor-Çorluspor 1947

Edirnespor-Batman Petrolspor

Osmaniyespor-Serik Belediyespor

Somaspor-Belediye Kütahyaspor

Ergene Velimeşespor-Sebat Gençlikspor

Sarıyer-Niğde Belediyespor

Alanya 1221 Futbol SK-Adıyaman FK

Kolibri Ağrı 1970-Beyoğlu Yeniçarşı

Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevnespor

Karacabey Belediyespor-Amasyaspor

Bayburt Özel İdarespor-Samsunspor

Bornova 1877-Fethiyespor

10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK

23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor

Belediye Derincespor-Tire 2021 FK

Karşıyaka-Viranşehir Belediyespor

Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969

Fatsa Belediyespor-Karaman FK

Yeşil Yalova FK-Kırklarelispor

Küçükçekmece Sinopspor-Merkür Jet Erbaaspor

Ankara Demirspor-Erciyes 38 Futbol SK

Bursa Nilüfer Futbol SK-MKE Ankaragücü

E Koleji Isparta 32 Spor-Pazarspor

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