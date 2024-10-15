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Pendik’te akıl almaz olay! 40 günlük bebeği apartmanın 6. katından aşağı attı!

İstanbul Pendik’te meydana gelen olayda, down sendromlu 17 yaşındaki çocuk misafir oldukları evde bulunan 40 günlük bebeği kucağına alarak camdan aşağıya attı.

Pendik’te akıl almaz olay! 40 günlük bebeği apartmanın 6. katından aşağı attı!
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İstanbul Pendik’te meydana gelen olayda, down sendromlu 17 yaşındaki çocuk misafir oldukları evde bulunan 40 günlük bebeği kucağına alarak camdan aşağıya attı.

İstanbul Pendik’te meydana gelen korkunç olayda, down sendromlu 17 yaşındaki İlayda Nur Ö., misafirliğe gittiği komşularının 40 günlük bebeği Emin Egemen D.’yi 7. katın penceresinden aşağıya attı.

Pendik’te akıl almaz olay! 40 günlük bebeği apartmanın 6. katından aşağı attı!

40 GÜNLÜK BEBEK 6. KATTAN BETONA ÇAKILDI

Korkunç olay, dün akşam saat 17.15 sıralarında İstanbul’un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesinde 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlayda Nur Ö. babaannesi Huriye S. ile birlikte komşuları Murat ve Sultan D.’nin evine misafirliğe gitti. Aile teras katında mangal yaparken, down sendromlu İlayda Nur Ö. habersizce aşağı kata indi. Beşikte yatan 40 günlük bebek Emin Egemen D.’yi camdan aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Pendik’te akıl almaz olay! 40 günlük bebeği apartmanın 6. katından aşağı attı!

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. İlayda Nur Ö. ve babaannesi Huriye S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 40 günlük bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik’te akıl almaz olay! 40 günlük bebeği apartmanın 6. katından aşağı attı!

MAHALLENİN MUHTARI KONUŞTU

Kurtköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ekşi, “Down sendromlu bir evladımız babaannesiyle komşusuna misafirliğe gidiyor. Aileler terasta mangal yaparken, down sendromlu kızımız habersizce 40 günlük bebeğimizin odasına giriyor. Engelli olduğu için farkında olmadan bebeği camdan aşağı atıyor. Bu vahim olaya mahallemiz olarak çok üzüldük. Ailemize Allah sabırlar versin. Resmi makamların, polislerin incelemeleri sürüyor. Mahallemize büyük geçmiş olsun diliyorum.” diye konuştu.

Pendik’te akıl almaz olay! 40 günlük bebeği apartmanın 6. katından aşağı attı!

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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