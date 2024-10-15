Avrupa devi Euro tahmini yaptı! Euro 1 sene sonra ne kadar olacak?
Avrupa'nın en büyük bankalarından biri olan Hollandalı Rabobank, Euro'nun altı ila on iki ay içinde dolar karşısında değer kaybetmesini tahmin ediyor.
Rabobank döviz stratejisi müdürü Jane Foley, siyasetin doların görünümüne önemli ölçüde belirsizlik getirmesine rağmen, Rabobank'ın ABD ekonomisinin Euro Bölgesi'ne kıyasla görece dayanıklılığını gösterdiğini belirterek, önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde Euro'nun dolar karşısında düşmesini beklediğini söyledi.
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Rabobank, euronun şu anda 1,0928 dolar seviyesine kıyasla altı ila on iki aylık bir görünümde 1,08 dolar civarında işlem görmesini bekliyor.
Rabobank, "Başkanlık seçimlerinin sonucundan bağımsız olarak maliye politikası enflasyonist olabileceğinden, dolar gelecek yıl güçlenebilir" dedi ve "Seçim sonrası artan mali harcamaların enflasyonist etkilerinin önümüzdeki yıl ABD dolarını desteklemesi muhtemel" dedi.