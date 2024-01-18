Zeytinburnu E-5 Karayolu’nda feci kaza! Lüks otomobil, yol bakım aracına çarptı!

Zeytinburnu E-5 Karayolu’nda aşırı süratli lüks otomobil, yolda bakım çalışması yapan İSTAÇ’a ait araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 işçi ve 1 otomobil sürücüsü yaralandı.

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Zeytinburnu E-5 Karayolu’nda feci kaza! Lüks otomobil, yol bakım aracına çarptı!

Zeytinburnu E-5 Karayolu’nda lüks otomobil, İSTAÇ’a ait yol bakım çalışması yapan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol temizleme aracı ve lüks otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Zeytinburnu E-5 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 CAN 065 plakalı lüks otomobil, sol şeritte çalışma yapan 34 FYR 493 plakalı İSTAÇ’a ait yol bakım aracına çarptı. Kazada 4 belediye işçisi ve lüks otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu E-5 Karayolu’nda feci kaza! Lüks otomobil, yol bakım aracına çarptı!

Kazada lük otomobil ve yol bakım aracında hasar meydana geldi

Kazanın ardından E-5 Karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatılırken trafik yan yoldan sağlandı. E-5 Karayolu, kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Zeytinburnu E-5 Karayolu’nda feci kaza! Lüks otomobil, yol bakım aracına çarptı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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