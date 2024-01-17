Otomobil uzmanı uyardı: İkinci el elektrikli araçlara şase hatasına dikkat çekti!

Elektrikli araçların piyasada azımsanmayacak kadar çoğalması, kendi alanında bir ikinci el pazarı oluşturdu. İkinci el elektrikli araç piyasasında da bazı dikkat edilmesi gereken hususlar var.

Elektrikli araçların, içten yanmalı otomobillere göre daha farklı özellikleri bulunuyor. Menzil, batarya bunun öne çıkan argümanları olarak biliniyor. Otomobil uzmanı da ekspertiz yaptırırken dikkat edilmesi gerek konuya dikkat çekti.

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ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA EKSPERTİZ

Otomotiv uzmanı Turgut Yüksekdağ, ATV Haber’e açıklamalarda bulundu. Elektrikli araçlar konusunda yaptığı açıklamada şasedeki hataya dikkatli olunması gerektiğini duyurdu. Yüksekdağ,

"Ekspertiz firmaları aslında elektrikli otomobiller çok yeni bir kavram... Elektrikli otomobillerin ekspertiz noktasında en çok kaporta ve şasede herhangi bir problem var mı, kaza yapmış mı, değişeni var mı gibi noktalara bakılıyor. İkinci el değerlerini belirlerken birkaç sene sonra batarya performansı çok ciddi anlamda etkili olacak.

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Gözün atlayabileceği bir hasar varsa şase de bunun batarya grubuna getireceği basınç, gerçekten hayati kazalara ve risklere sebebiyet verecek durumda. Bizlere daha çok görev düşüyor. Biz artık ekspertiz değil bilinçlendirme de yapacağız. Tabii özel bir donanımla bataryanın şarj tutma durumunu da raporlamak mümkün.”

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