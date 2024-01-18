İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Uzman İsim Tarih Verdi

Hafta sonu, Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere Karadeniz ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havaya neden olacak.

Cuma günü bölgede hava sıcaklığının 17 ila 18 derece arasında olması beklenirken, Balkanlardan gelecek soğuk hava kütlesiyle 8-9 derece kadar düşeceği tahmin ediliyor. Kuzeybatı bölgesinde kar, İstanbul'da yağmur bekleniyor.

Meteoroloji uyarı üzerine uyarı vermişti! İstanbul’da kar yağışı başladı

Bolu Dağı tünelinde kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi!

Hava sıcaklığı -12 dereceye düştü! Kış turizminin vazgeçilmezi Uludağ’da kar yağışı başladı

Sis ve Buzlanma Görülebilir

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve meteoroloji mühendisi Dr. Güven Özdemir, Marmara Bölgesi'nde bu günlerde lodosun yoğun olduğunu ve az da olsa yağışın gerçekleştiğini söyledi.

Çarşamba ve perşembe günü bölgede yüksek basınç olacağını belirten Özdemir, "Bu nedenle sis ve buzlanma beklenebilir." Perşembe gününden itibaren Afrika üzerinden güneyden tekrar lodos alacağız." dedi.

Haberin Devamı

İstanbul İçin Yeni Tahmin

Özdemir, Salı gününden itibaren Marmara Bölgesi'nin tekrar yüksek basınç etkisi altına gireceği, buzlanma ve don olacağı ve sisin etkili olacağı uyarılarında bulunarak, yağışın İstanbul barajlarında su seviyesini artıracağını belirtti.

Bölgeye yağan her bir damlanın hayati önem taşıdığını belirten Özdemir, İstanbul'da ocak ayı sonuna kadar kar beklendiğini de belirtti.