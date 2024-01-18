Alper Gezeravcı Ekipteydi! Uzay Yolculuğu Neden Ertelendi

19 Ocak, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Axiom 3 uçuşu için planlanan tarih.
Bakan Kacır tören öncesi, ABD'de Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın ailesini ziyaret etti
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Konuyla İlgili Olarak Spacex Şu Açıklamayı Yaptı:
19 Ocak Cuma, Axiom 3 uçuşu için hedefimiz. Ek süre, ekiplerimize aracın veri analizlerini ve fırlatma öncesi kontrol listelerini tamamlama fırsatı verecek."
SpaceX, fırlatmanın Cuma günü TSİ 00.49'da gerçekleştirileceğini açıkladı.
Bakan Kacır: Heyecanla Beklemeye Devam Edeceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, erteleme ile ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi" denildi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati). Fırlatma öncesi tüm teknik kontroller tamamlanmalıdır. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi görevi başarıyla tamamlamasını heyecanla bekliyoruz. ifadelerini kullandı.