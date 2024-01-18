Alper Gezeravcı Ekipteydi! Uzay Yolculuğu Neden Ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da dahil olmak üzere birçok kişinin katıldığı uzay yolculuğu, şimdilik ertelendi. SpaceX, 19 Ocak Cuma günü saat 00.49'da Axiom 3 uçuşunun yapılacağını duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Alper Gezeravcı Ekipteydi! Uzay Yolculuğu Neden Ertelendi

19 Ocak, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Axiom 3 uçuşu için planlanan tarih.

Bakan Kacır tören öncesi, ABD'de Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın ailesini ziyaret ettiBakan Kacır tören öncesi, ABD'de Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın ailesini ziyaret etti

Asın bayrakları! İlk Türk astronotun yolculuk tarihi belli oldu: Alperen Gezeravcı, ne zaman uzaya gidecek?Asın bayrakları! İlk Türk astronotun yolculuk tarihi belli oldu: Alperen Gezeravcı, ne zaman uzaya gidecek?

Alper Gezeravcı Kimdir? İşte ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı hakkında bilinenler!Alper Gezeravcı Kimdir? İşte ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı hakkında bilinenler!

Konuyla İlgili Olarak Spacex Şu Açıklamayı Yaptı:

19 Ocak Cuma, Axiom 3 uçuşu için hedefimiz. Ek süre, ekiplerimize aracın veri analizlerini ve fırlatma öncesi kontrol listelerini tamamlama fırsatı verecek."

SpaceX, fırlatmanın Cuma günü TSİ 00.49'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Kacır: Heyecanla Beklemeye Devam Edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, erteleme ile ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi" denildi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati). Fırlatma öncesi tüm teknik kontroller tamamlanmalıdır. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi görevi başarıyla tamamlamasını heyecanla bekliyoruz. ifadelerini kullandı.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Uzman İsim Tarih Verdi
İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Uzman İsim Tarih Verdi
İBB Başkan adayı Kurum’un Galatasaray ziyaretinin ardından ikinci durağı Fenerbahçe oldu
İBB Başkan adayı Kurum’un Galatasaray ziyaretinin ardından ikinci durağı Fenerbahçe oldu
Bursa Metrosu’nda yürek ısıtan anlar! Ağlayan bebek klarnetle susturuldu
Bursa Metrosu’nda yürek ısıtan anlar! Ağlayan bebek klarnetle susturuldu
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten AK Parti İBB adayı Murat Kurum'a destek: ''Murat Kurum İstanbul için bir şans''
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten AK Parti İBB adayı Murat Kurum'a destek: ''Murat Kurum İstanbul için bir şans''
Son Haberler
Afyonkarahisar’da toz şeker yüklü tır kaza yapıp, yan yatınca yol savaş alanına döndü!
Afyonkarahisar’da toz şeker yüklü tır kaza yapıp, yan yatınca yol savaş alanına döndü!
Alper Gezeravcı Ekipteydi! Uzay Yolculuğu Neden Ertelendi
Alper Gezeravcı Ekipteydi! Uzay Yolculuğu Neden Ertelendi
Otomobil uzmanı uyardı: İkinci el elektrikli araçlara şase hatasına dikkat çekti!
Otomobil uzmanı uyardı: İkinci el elektrikli araçlara şase hatasına dikkat çekti!
Veliler ne alacağını düşünüyor: 2024 çocuklara karne hediyesi tavsiyeleri!
Veliler ne alacağını düşünüyor: 2024 çocuklara karne hediyesi tavsiyeleri!
Epic Games ile Apple arasındaki davada kritik gelişme
Epic Games ile Apple arasındaki davada kritik gelişme
Soğuk hava geri dönüyor! Hafta sonu Türkiye buz kesecek
Soğuk hava geri dönüyor! Hafta sonu Türkiye buz kesecek
Çok Okunanlar
İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Uzman İsim Tarih Verdi
İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak! Uzman İsim Tarih Verdi
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten AK Parti İBB adayı Murat Kurum'a destek: ''Murat Kurum İstanbul için bir şans''
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten AK Parti İBB adayı Murat Kurum'a destek: ''Murat Kurum İstanbul için bir şans''
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olan dul ve yetim aylıklarına ne kadar zam geldi
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olan dul ve yetim aylıklarına ne kadar zam geldi
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
Emeklilere ek zam belli oldu: E-devlet çöktü
Emeklilere ek zam belli oldu: E-devlet çöktü
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu: İşte en düşük emekli maaşı!
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu: İşte en düşük emekli maaşı!
Yorumlananlar
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri