Zayıflamak için aç kalmanıza gerek yok! Kilo vermek için sadece bunları yapın

Yürüyüşe ve diyete devam ediyorum ama zayıflayamıyorum diyorsanız, zayıflama çaylarından habersizsiniz. Çünkü aç kalmak zayıflamak için tek yol değildir.

Sonuç olarak, zayıflamaya yardımcı olan çaylar sizin için inandırıcı gelmeyebilir. Yine de doğru okursanız, bir fincan sakinleştirici çay sizi rahatlatabilir.

Nane çayı sindirime yardımcı olur. Her gün bu karışımdan bir fincan içmek, fazla kalori yakar. Bu çay, yemeniz gerektiği kadar yemek yeme isteğinizi de azaltacaktır.

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Bir kaşık kuru veya taze nane yaprağı alın ve kaynar suya ekleyin. Bunu nane çayı yapmak için kullanın. Beş dakika kaynatın ve suyu süzün. Biraz tatlı çaya bayılırsanız bal ekleyin.

Gül çayı, vücuttaki tüm toksinleri temizlediği için kılık değiştirmiş bir nimettir. Gül çayı kabızlığı önler ve metabolizmayı düzenler.

Bir kaşık çay yaprağı ile taze gül yapraklarını karıştırıp dört ila beş dakika kaynatarak gül çayı yapabilirsiniz.

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Yeşil çay, metabolizmayı hızlandırmakla kalmaz, yağ yakımına da yardımcı olur.

Siyah çayı sık sık içmemize rağmen, çoğumuz onun kilo vermeye yardımcı olduğunu bilmiyoruz. Siyah çay kan şekerini düzenler ve iştahı azaltır.