Araba almak isteyene müjde! O araçlara kredi fırsatı var

Haziran ayında Opel Türkiye, binek, SUV ve hafif ticari araç modellerinde avantajlı kredi teklifleri ve internet üzerinden yapılan rezervasyonlara özel cazip fiyat seçenekleri ile dikkat çekiyor.

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Araba almak isteyene müjde! O araçlara kredi fırsatı var

Haziran ayında Opel, üstün Alman teknolojisi ve çağdaş tasarımıyla dikkat çekiyor. Binek araç pazarında kampanya başlattı.

250 bin TL'lik bir Opel Corsa için 12 ay boyunca %1,99 faizli bir kredi kullanmak mümkündür.

Opel Astra için 12 aylık sıfır faizli kredi seçeneği mevcuttur.

SUV Modellerinde Avantajlı Fırsatlar: Opel, SUV segmentinde de çekici fırsatlar sunuyor. En popüler SUV modelleri için kredi imkanları:

Opel Crossland için 12 aylık sıfır faizli kredi seçeneği mevcuttur.

Opel Mokka için 12 aylık sıfır faizli kredi kullanmak mümkündür.

250 bin TL'lik bir Opel Grandland için 12 ay boyunca %1,99 faizli bir kredi kullanmak mümkündür.

KOBİ'lere Özel Hafif Ticari Araçlarda İmkanlar: Opel, hafif ticari araç modellerinde sunduğu uygun kredi seçenekleri ve özel fiyatlarla dikkat çekiyor. İşte küçük ticari araç modelleri:

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Opel Zafira için 300 bin TL'lik 12 aylık sıfır faizli kredi seçeneği mevcuttur.

Opel Combo ve Combo Cargo için 12 aylık sıfır faizli kredi seçeneği mevcuttur.

Opel Vivaro Cargo, Vivaro City Van ve Movano için 12 aylık sıfır faizli kredi seçeneği mevcuttur.

Elektrikli Modellerde Öne Çıkan Teklifler: Opel, elektrikli araç segmentinde iddialı bir yere sahiptir. Ekonomik ve çevre dostu bir sürüş sunan elektrikli modellerin avantajları:

Opel Corsa Elektrik için 12 aylık sıfır faizli kredi seçeneği mevcuttur.

Opel Mokka Elektrik için 300 bin TL'lik sıfır faizli bir kredi kullanmak mümkündür.

Opel Astra Elektrik için 300 bin TL'lik sıfır faizli bir kredi kullanmak mümkündür.

Haziran ayı boyunca Opel'in sunduğu cazip kredi fırsatları ve özel fiyatlar hakkında daha fazla bilgi ve başvuru için Opel Türkiye'nin resmi web sitesini ziyaret edin. Bu fırsatları kaçırmamak için size en yakın Opel bayisini ziyaret edin.

Haziran 2024 Opel Türkiye kampanyaları, binek, SUV ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi ve cazip fiyatlar sunar. Bilgi için Opel Türkiye'nin resmi web sitesini ziyaret edin.

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