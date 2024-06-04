Üniversiteye 121 personel alınacak! Düşük KPSS puanı ile iş başvurusu

O üniversitede personel alımları yapılacak. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları açıklandı. Düşük KPSS puanı ile alımlar yapılacak.

YAYINLAMA
Google News
Üniversiteye 121 personel alınacak! Düşük KPSS puanı ile iş başvurusu

Kırıkkale Üniversitesi tarafından yayınlanan ve başvuruları hala devam eden 121 personel alım ilanı için son başvuru tarihi yaklaşıyor. Üniversitenin ilanı, çeşitli pozisyonlara işçi alımı yapılacağını belirtiyor. İlan, güvenlik görevlisi, büro personeli, laborant, ebe, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli, teknisyen, hasta bakıcı, destek personeli, şoför ve programcı pozisyonları için başvuruları bekleyen adayları içerir.

Başvuru yapmak isteyen adayların belirli şartları karşılamaları gerekir. Her pozisyon için farklı şartlar aranabilir, ancak genellikle lise, ön lisans veya lisans mezunu olma, ilgili alanda deneyim veya sertifika almak gerekebilir. Başvuru yapmadan önce, adayların ilan metninde belirtilen şartları dikkatlice incelemeleri ve gerekli belgeleri hazırlamaları gerekir.

Emekli olmak isteyenler bekliyor! Kademeli Emeklilik Çıkacak Mı?Emekli olmak isteyenler bekliyor! Kademeli Emeklilik Çıkacak Mı?

Sürekli yorgun mu hissediyorsun? Enerjinizin düşmesinin asıl nedeni bunlarSürekli yorgun mu hissediyorsun? Enerjinizin düşmesinin asıl nedeni bunlar

Bankalarda bayram kampanyası başladı! 25 bin TL kredi fırsatıBankalarda bayram kampanyası başladı! 25 bin TL kredi fırsatı

Adaylar, başvuruların sona ereceği tarih olan 31 Mayıs'a kadar başvurularını tamamlamalıdır. Üniversitenin resmi internet sitesi genellikle başvuruları online olarak kabul eder. Başvuru süreci ve ilan detayları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen adaylar Kırıkkale Üniversitesi'nin resmi web sitesini ziyaret etmelidir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakanlık açıklama yaptı! DEM’li Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı! Yerine Vali atandı
Bakanlık açıklama yaptı! DEM’li Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı! Yerine Vali atandı
Mısır'dan ateşkes hamlesi: Hamas olumlu yanıt verdi, İsrail'in kararı ne olacak?
Mısır'dan ateşkes hamlesi: Hamas olumlu yanıt verdi, İsrail'in kararı ne olacak?
Mayıs ayı Enflasyon rakamları açıklandı! Bakan Şimşek'den önemli açıklama: Enflasyonda kalıcı düşüş Haziran'da başlayacak
Mayıs ayı Enflasyon rakamları açıklandı! Bakan Şimşek'den önemli açıklama: Enflasyonda kalıcı düşüş Haziran'da başlayacak
Tansu Çiller'in en acı günü! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı
Tansu Çiller'in en acı günü! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı
Son Haberler
Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç lira? 4 Haziran 2024 Salı anlık altın fiyatları
Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç lira? 4 Haziran 2024 Salı anlık altın fiyatları
Üniversiteye 121 personel alınacak! Düşük KPSS puanı ile iş başvurusu
Üniversiteye 121 personel alınacak! Düşük KPSS puanı ile iş başvurusu
Bu besinleri asla yıkamayın! Yıkanınca yarar değil zarar veriyor
Bu besinleri asla yıkamayın! Yıkanınca yarar değil zarar veriyor
Yorgun İstanbul! 4 Haziran Salı tüm Gazete manşetleri
Yorgun İstanbul! 4 Haziran Salı tüm Gazete manşetleri
Bugüne kadar Köpek saldırılarında kaç kişi hayatını kaybetti? Ürkütücü rakamlar açıklandı!
Bugüne kadar Köpek saldırılarında kaç kişi hayatını kaybetti? Ürkütücü rakamlar açıklandı!
Türk-İş verileri duyurdu! Türkiye’de açlık sınırı rekor seviyede
Türk-İş verileri duyurdu! Türkiye’de açlık sınırı rekor seviyede
Çok Okunanlar
Meteoroloji açıkladı! Kavrulacağız| 4 Haziran 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji açıkladı! Kavrulacağız| 4 Haziran 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Yorgun İstanbul! 4 Haziran Salı tüm Gazete manşetleri
Yorgun İstanbul! 4 Haziran Salı tüm Gazete manşetleri
Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç lira? 4 Haziran 2024 Salı anlık altın fiyatları
Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç lira? 4 Haziran 2024 Salı anlık altın fiyatları
Diyabet hastası olanlar dikkat: Kan şekeri nasıl düzenlenir?
Diyabet hastası olanlar dikkat: Kan şekeri nasıl düzenlenir?
Bir başıboş köpek saldırısı daha! Güvercin beslemek isterken canından oluyordu
Bir başıboş köpek saldırısı daha! Güvercin beslemek isterken canından oluyordu
Küçükçekmece’de çöken bina panik yarattı! Naci Görür olası deprem için senaryoyu anlattı
Küçükçekmece’de çöken bina panik yarattı! Naci Görür olası deprem için senaryoyu anlattı
Yorumlananlar
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı