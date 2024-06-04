Üniversiteye 121 personel alınacak! Düşük KPSS puanı ile iş başvurusu

Kırıkkale Üniversitesi tarafından yayınlanan ve başvuruları hala devam eden 121 personel alım ilanı için son başvuru tarihi yaklaşıyor. Üniversitenin ilanı, çeşitli pozisyonlara işçi alımı yapılacağını belirtiyor. İlan, güvenlik görevlisi, büro personeli, laborant, ebe, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli, teknisyen, hasta bakıcı, destek personeli, şoför ve programcı pozisyonları için başvuruları bekleyen adayları içerir.

Başvuru yapmak isteyen adayların belirli şartları karşılamaları gerekir. Her pozisyon için farklı şartlar aranabilir, ancak genellikle lise, ön lisans veya lisans mezunu olma, ilgili alanda deneyim veya sertifika almak gerekebilir. Başvuru yapmadan önce, adayların ilan metninde belirtilen şartları dikkatlice incelemeleri ve gerekli belgeleri hazırlamaları gerekir.

Emekli olmak isteyenler bekliyor! Kademeli Emeklilik Çıkacak Mı?

Sürekli yorgun mu hissediyorsun? Enerjinizin düşmesinin asıl nedeni bunlar

Bankalarda bayram kampanyası başladı! 25 bin TL kredi fırsatı

Adaylar, başvuruların sona ereceği tarih olan 31 Mayıs'a kadar başvurularını tamamlamalıdır. Üniversitenin resmi internet sitesi genellikle başvuruları online olarak kabul eder. Başvuru süreci ve ilan detayları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen adaylar Kırıkkale Üniversitesi'nin resmi web sitesini ziyaret etmelidir.