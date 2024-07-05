Yusuf Tekin'den gölge bakan tepkisi: 'Böyle bir ünvanla randevu isteyen kişilere randevu vermem'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'li bazı milletvekillerinin gölge bakan tanımını eleştirerek bu işi siyasi propaganda haline dönüştürdüğünü belirterek 'Böyle bir ünvanla randevu isteyen kişilere randevu vermem' dedi.

"BENİM İÇİN CHP MİLLETVEKİLİ OLMASI YETERLİDİR"

Milliyet gazetesine konuşan Bakan Tekin, "Böyle bir ünvanla randevu isteyen kişilere randevu vermem. Benim için CHP milletvekili olması yeterli." dedi.

Tekin, CHP'nin Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni yargıya taşıyacağı açıklamasını da değerlendirdi.

BU ARTIK SİYASİ BİR PROPAGANDA HALİNE DÖNÜŞTÜ

Düzenlemelerin yargıya taşınmasından rahatsız olmadığını belirten Bakan Tekin, "Bu artık siyasi bir propaganda malzemesi haline dönüştü, ondan rahatsız oldum." diye konuştu.

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