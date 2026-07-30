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Bu sıcaklar kavuracak! Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak?

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Bu sıcaklar kavuracak! Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken diğer bölgelerde ise sıcaklıkların artması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu...
Bu sıcaklar kavuracak! Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken diğer bölgelerde ise sıcaklıkların artması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu...

Bu sıcaklar kavuracak! Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 2 210

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa, hamleli 80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bu sıcaklar kavuracak! Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 3 310

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege,İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa yer yer hamleli 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bu sıcaklar kavuracak! Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 4 410

PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU

Bu sıcaklar kavuracak! Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 5 510

CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU

Bu sıcaklar kavuracak! Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 6 610

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU

Bu sıcaklar kavuracak! Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 7 710

PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU

Bu sıcaklar kavuracak! Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 8 810

PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU

Bu sıcaklar kavuracak! Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 9 910

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin güneybatısında yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

Bu sıcaklar kavuracak! Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? 10 1010

DENİZLERDE HAVA
Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına; Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusu 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra güneyi 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerinden sonra yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 yer yer 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyi yer yer 8, güneyinin kıyı kesimleri 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeyli yönlerden 5 ila 7, batısı 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra geneli güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,25 m, Görüş: İyi.

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