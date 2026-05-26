Balkanlarda Ahilik Ateşi Harlandı
Yayınlanma:
26 Mayıs 2026 10:49
Merkezi Pendik’te bulunan AHİSİAD’ın katkıları ve organizatörlüğünde Kosova’da gerçekleştirilen programlarda, AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam ve beraberindeki heyetin katılımıyla Sultan Murad Hüdavendigar Türbesi ziyaret edildi, Prizren Yunus Emre Enstitüsü’nde “Balkanlarda Ahilik Sempozyumu” düzenlendi ve Priştine Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölümü ziyaret edildi.
Etkinlikler, Sultan Murad Hüdavendigar türbesi ziyaretiyle başladı
Genel Başkanı İbrahim Çam'ın öncülüğünde Balkanlardaki Ahilik ateşini harlayan AHİSİAD heyetinin 3 günlük Kosova programı etkinlikleri, Sultan Murad Hüdavendigar Türbesi Ziyareti ile başladı.
Balkanlarda Ahilik Sempozyumu Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi
Prizren Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleştirilen “Balkanlarda Ahilik Sempozyumu”, Türkiye ile Balkan coğrafyasından devlet temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. AHİSİAD öncülüğünde düzenlenen organizasyonda Türkiye’den ve Kosova’dan üst düzey katılım oldu. Türkiye’den 7, Balkanlardan 4 farklı üniversiteden akademisyen ve temsilciler yer aldı. sempozyumda Ahilik kültürünün Balkanlardaki tarihi ve manevi yönünü değerlendirdi.
Ahilik Kültürü ve Medeniyet Anlayışı Masaya Yatırıldı
Sempozyumda Ahilik teşkilatının yalnızca ekonomik bir yapı değil, aynı zamanda toplumsal düzenin her aşamasına katkı verme, sosyal dayanışma, ahlak ve meslek etiğini esas alan bir medeniyet sistemi olduğu vurgulandı. Katılımcılar, Ahilik geleneğinin Balkan coğrafyasındaki etkilerini ve günümüze yansımalarını ele aldı.
Priştine Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölümü Ziyaret Edildi
AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam ve beraberindeki heyet, Priştine Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölümü’nü ziyaret etti. Ziyarette Balkanlar’da Türk dilinin korunması ve yaşatılması adına yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.
Türkoloji Bölümü’nün bölgede Türk dili ve kültürünün korunması açısından önemli bir misyon üstlendiği belirtilirken, Türkçenin yaşatılması adına sürdürülen eğitim faaliyetleri, öğrencilere sağlanan burs imkanları ve akademik çalışmalar hakkında bilgi alındı.
Demirciler Ahi Sancağı Manevi Atmosferde Dışarı Çıkarıldı
Prizren şehri Terzi Mahallesi Demirciler Sokağı’ndaki bir evde muhafaza edilen yaklaşık 200 yıllık Demirciler Ahi Sancağı, geleneksel törenle dışarı çıkarıldı. Çiçeklerle süslenen sancak; ilahiler, salavatlar ve tekbirler eşliğinde esnafın ziyaretine sunuldu. Demirci esnafına ait örs, çekiç motifleri ve Kelime-i Tevhid işlemeleri törene manevi bir atmosfer kattı.
Türk Temsil Heyeti Başkanlığı’nda Anlamlı Program
Kosova’daki Türk Temsil Heyeti Başkanlığı’nda düzenlenen programda Tugay Komutanı Albay Harun Elitaş ev sahipliği yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Bandosu tarafından verilen konser yaklaşık 200 yıllık askeri müzik geleneğini yansıtırken, programa Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi de katıldı. Program sonunda karşılıklı hediyeler takdim edildi.
Türkiye ile Balkanlar Arasındaki Kardeşlik Bağları Güçlendi
AHİSİAD ve paydaşları tarafından organize edilen programların Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi, kültürel ve manevi bağların güçlenmesine katkı sunduğu ifade edildi. Ahilik mirasının gelecek nesillere aktarılması adına gerçekleştirilen organizasyonların önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtildi.
