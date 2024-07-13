Yorgun hisseden bunu yapsın! Kronik yorgunluk sendromu nasıl geçer?

Kronik yorgunluk sendromunda birçok farklı yol vardır. Her gün halsiz hissediyorsanız farklı nedenleri olabilir? Yorgun hisseden bunu yapsın! Kronik yorgunluk sendromu nasıl geçer?

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Yorgun hisseden bunu yapsın! Kronik yorgunluk sendromu nasıl geçer?

Yaşam kalitesi, dikkat eksikliği, motivasyon kaybı ve sürekli yorgunluk gibi şikayetlerle önemli ölçüde etkilenir. Ozon tedavisi, uzun süren ve "kronik yorgunluk" olarak bilinen bu durumu destekliyor.

Kronik yorgunluk sendromu olan bireyler, uygun miktarda dinlenmelerine rağmen sürekli yorgunluk, düşük çalışma verimliliği, isteksizlik, sosyal hayattan uzaklaşma ve mutsuzluk gibi yaşam kalitelerini bozuyor. Bu sorun genellikle hafif yorgunluk ve enerji kaybı şeklinde seyrederken, bazı bireyler bu sorunu ilerleterek günlük aktivitelerini bile yapamaz hale getirebilir ve bakıma muhtaç hale gelebilir. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sadi Kayıran, ozon kullanımını kronik yorgunluk tedavisinde destekleyici farklı bir yöntem olarak tanıtıyor.

Hastalar, mide bulantısı, kas ağrıları, konsantrasyon eksikliği, unutkanlık ve aktivite yapma yeteneği eksikliği gibi sorunlar yaşar. Bu sendroma yakalananlar genellikle en az altı ay boyunca kas ve eklem ağrısı, yorgunluk ve enerji eksikliği yaşarlar.

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Genel olarak yoğun iş temposu olan, çok fazla sorumluluk gerektiren, stresli iş hayatına sahip üst düzey yöneticiler ve uzun ve yorucu çalışma saatleri kronik yorgunluk belirtileri olarak bilinir. 30 ila 50 yaş aralığındaki kadın hastalarda daha sık görüldüğü görülüyor.

Tedavi, kronik yorgunluk sendromu için genellikle kişiye özeldir, ancak kişinin yaşadığı sorunların şiddetine göre belirlenir. Düzenli egzersiz yapmak, stresle başa çıkmak ve sorunları çözme yeteneğini geliştirmek ve yoğun iş temposunu hafifletmek, bu sorunla başa çıkmada en etkili yöntemler arasındadır. Sorunun çözümünde temel hedefin günlük yaşamı önemli ölçüde etkilememesi olduğu belirtilmektedir.

İlaç kullanmak, kişinin günlük aktivitelerini yerine getirebilmesi durumunda gerekli olmayabilir. Bununla birlikte, kronik yorgunluğu çok şiddetli şekilde yaşayan ve sosyal yaşamından tamamen uzaklaşmış hastalarda ilaç kullanımı gerekebilir. Bu sorunda bağışıklık sistemini güçlendirmek, kas-eklem ağrılarını azaltmak ve uyku düzenini sağlamak için davranışçı psikolojik terapiler de kullanılabilir.

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