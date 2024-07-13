Bugün hava nasıl olacak? 13 Temmuz 2024 Cumartesi hava durumu

Özellikle Batı Karadeniz'in iç bölgeleri, Ankara'nın kuzey çevreleri ve Çankırı'da yoğun yağış bekleniyor. Bununla birlikte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için ayrıntılı hava durumu tahminleri aşağıdaki gibidir.

İstanbul için parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor. Edirne'nin güneyi, Gelibolu bölgesi ve Marmara'nın güneydoğusunda yerel ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde Bursa ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

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Ege bölgesi ve İzmir çevresinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Akşam saatlerinde özellikle Kütahya çevrelerinde yoğun yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların sürekli olarak yüksek olması, sağanak yağışların yoğunluğunu artırabilir.

Ankara, Eskişehir ve Çankırı'da parçalı ve bölgesel olarak çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra yoğun sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle Çankırı için yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

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Hava Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde parçalı ve çok bulutlu olacaktır. Öğle saatlerinden sonra yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Karabük ve Kastamonu'nun güney bölgelerinde yoğun yağışlar bekleniyor.

Erzurum, Kars ve Van'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Kuzey bölgelerinde yer yer çok bulutlu olmasına rağmen, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışların etkili olabileceği uyarısında bulunuluyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, Anadolu Yakası ilk saatlerde yer yer sisli

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 39°C

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, batısı ile Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık