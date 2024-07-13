İŞKUR, Türkiye genelinde işçi alacak! 115 bin personel alınacak

Toplamda 115 bin 559 işçi alınacak. Başvuru için gerekli şartlar açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, herhangi bir suçtan mahrum olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak ve askerlik durumu ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmiş olmak veya muaf olmak. Başvuruların İŞKUR'un resmi web sitesinden yapılabileceği belirtilirken, KPSS şartının aranmayacağı ve yaş şartının ihlal edilmeyeceği belirtilmektedir. Ek olarak, adayların öğrenim durumlarına göre farklı seviyelerde başvuru yapabileceği belirtildi.

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İŞKUR tarafından en çok işçi alımı yapılacak pozisyonlar Beden İşçisi (Genel) 28,158, Temizlik Görevlisi 3,792 ve Makineci (Dikiş) 1,846'dır. Alımlar Türkiye'nin her yerinde bulunurken, büyükşehirlerde de ilanlar vardır.

İŞKUR Online Başvuru Ekranı bağlantısına tıklayarak daha fazla bilgi ve başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR tarafından yapılan bu kapsamlı işçi personel alımı duyurusu, iş arayanların çeşitli iş fırsatlarına başvurmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.