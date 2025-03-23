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İçişleri bakanlığı son dakika açıklamasıyla duyurdu! İmamoğlu ve iki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber iki belediye başkanı tedbir amaçlı görevlerinden uzaklaştırıldı.

İçişleri bakanlığı son dakika açıklamasıyla duyurdu! İmamoğlu ve iki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
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Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı. Şişli Belediyesi'ne ise kayyum atandı.

İstanbul Büyükşehir, Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasına dair basın açıklaması:

1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU,

-Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek,
-Rüşvet Almak,

-Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak,

-Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

2. İstanbul İli Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat ÇALIK,

İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/579 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

3. İstanbul İli Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah ŞAHAN,

Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 23.03.2025

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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