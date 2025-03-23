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Adalet Bakanı Tunç'tan İBB yolsuzluk ve terör soruşturması açıklaması: Soruşturma devam etmekte

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İBB terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yaptığı açıklamada "Soruşturma sürecinin devam ettiğini toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır." diye ifadelerde bulunuldu.

Adalet Bakanı Tunç'tan İBB yolsuzluk ve terör soruşturması açıklaması: Soruşturma devam etmekte
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SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verilmiştir.

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Yargısal süreçler, hukuk sistemimizde denetime açık şekilde ilerlemekte olup, ilgili soruşturmalar halen devam etmektedir.

Hâkimler, bakmakta oldukları soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını verirken dosya kapsamı ile bağlıdır; isnat edilen suçlamalara ilişkin iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki bir sonuca ulaşırlar.

"SİYASİ SORUŞTURMA OLARAK NİTELENDİRMEK YANLIŞ OLUR"

Bu çerçevede, yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi Hukuk Devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder.

Hukuk Devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır.

Unutulmamalıdır ki adalet, yalnızca Türk milleti adına karar veren bağımsız ve tarafsız yargı mercileri eliyle tecelli eder.

"HERKES AÇIKLAMALARINA DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Bu nedenle, sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli, özenli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır."

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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