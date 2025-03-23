İBB yolsuzluk ve terör soruşturma kararları açıklandı! İşte tutuklananlar ve serbest kalanlar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 91 şüpheli hakkında mahkeme kararları açıkladı İşte tutuklana ve serbest bırakılanlar.
Son dakika haberi...2 ayrı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 107 isim hakkında yargı aşamasına geçildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 92 kişinin tutuklanması yönünde sevk yazısı yazdı.
Nöbetçi 10 Sulh Ceza Hakimi tarafından kararlar açıklanmaya başladı.
SERBEST BIRAKILANLAR
(Yurt Dışı yasağıyla serbest kalanlar)
Ercan Saatçi
Ahmet Palazoğlu (AdStation reklam ajansında yönetici ortak)
Alihan Aydın (Reklamarea CEO’su)
Birsen Şahin (İBB İletişim Koordinatörlüğü çalışanı)
Alperen Aydın
Bayram Taşkın
Cemal ufuk
Canan Münüklü
Cemal Ufuk Karakaya
Vahit Doğan
TUTUKLANANLAR
Ekrem İmamoğlu (İBB Başkanı)
Murat Ongun (İmamoğlu'nun Danışmanı Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)
Mehmet Murat Çalık (Beylikdüzü Belediye Başkanı)
Ertan Yıldız (İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı)
Ali İlbak (İlbak Holding Yöneticisi)
Ali Nuhoğlu (Nuğoğlu İnşaat Yöneticisi)
Tuncay Yılmaz
Adem Tuncay (İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü)
Ahmet Köksal
Eyüp Subaşı
Kamil Timur Delibaş (Vegavizyon Reklamcılık yönetici ortağı)
Murat Abbas (İBB Kültür AŞ Genel Müdürü)
Mete Sarıaltun
Alper Aydın (Reklamarea CEO’su)
Serdal Taşkın (İBB KÜLTÜR AŞ eski Genel Müdürü)
Serdar Öztürk
Mustafa Nihat Sütaş
Ahmet Çiçek
Yusuf İlbak (İlbak Holding Yöneticisi)
Servet Yıldırım (Karsal Örme firması yönetim kurulu başkanı Hüseyin Köksal’ın şoförü)
Serdar Haydanlı (İş insanı)
Buğra Gökçe (İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanı)
Süleyman Atik
Kaynak:Bölge Gündem Haber