İBB yolsuzluk ve terör soruşturma kararları açıklandı! İşte tutuklananlar ve serbest kalanlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 91 şüpheli hakkında mahkeme kararları açıkladı İşte tutuklana ve serbest bırakılanlar.

Son dakika haberi...2 ayrı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 107 isim hakkında yargı aşamasına geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 92 kişinin tutuklanması yönünde sevk yazısı yazdı. Nöbetçi 10 Sulh Ceza Hakimi tarafından kararlar açıklanmaya başladı. SERBEST BIRAKILANLAR (Yurt Dışı yasağıyla serbest kalanlar) Ercan Saatçi Ahmet Palazoğlu (AdStation reklam ajansında yönetici ortak) Alihan Aydın (Reklamarea CEO’su) Birsen Şahin (İBB İletişim Koordinatörlüğü çalışanı) Alperen Aydın Bayram Taşkın Cemal ufuk Canan Münüklü Cemal Ufuk Karakaya Vahit Doğan TUTUKLANANLAR Ekrem İmamoğlu (İBB Başkanı) Murat Ongun (İmamoğlu'nun Danışmanı Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı) Mehmet Murat Çalık (Beylikdüzü Belediye Başkanı) Ertan Yıldız (İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı) Ali İlbak (İlbak Holding Yöneticisi) Ali Nuhoğlu (Nuğoğlu İnşaat Yöneticisi) Tuncay Yılmaz Adem Tuncay (İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü) Ahmet Köksal Eyüp Subaşı Kamil Timur Delibaş (Vegavizyon Reklamcılık yönetici ortağı) Murat Abbas (İBB Kültür AŞ Genel Müdürü) Haberin Devamı Mete Sarıaltun Alper Aydın (Reklamarea CEO’su) Serdal Taşkın (İBB KÜLTÜR AŞ eski Genel Müdürü) Serdar Öztürk Mustafa Nihat Sütaş Ahmet Çiçek Yusuf İlbak (İlbak Holding Yöneticisi) Servet Yıldırım (Karsal Örme firması yönetim kurulu başkanı Hüseyin Köksal’ın şoförü) Serdar Haydanlı (İş insanı) Buğra Gökçe (İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanı) Süleyman Atik Kaynak:Bölge Gündem Haber Etiketler : İBB soruşturma

Ekrem İmamoğlu Tutuklama 0 0 0 0 0 0 0 👍 👎 😍 😥 😱 😂 😡