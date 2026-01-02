Yılbaşı gecesi cehenneme döndü! 47 kişiyi cayır cayır yakarak ölüme götüren yangın bakın nasıl başlamış!

İsviçre'de bir kayak merkezinde yılbaşı kutlamaları sırasında yangın çıktı. Çıkan yangın büyük yangında 47 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

Yaşanan felaket dünyayı derinden etkilerken, yangının çıkış anına ilişkin görüntüler de servis edildi. Cep telefonuyla kaydedilen videoda, mekanın tavanının alevler içinde kaldığı ve insanların ellerine geçirdikleri kıyafetlerle yangını söndürmeye çalıştıkları anlar yer aldı.

İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda çıkan yangında 47 kişi hayatını kaybederken çoğu ağır 115 kişi de yaralandı.

İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin, Valais Emniyet Müdürü Frederic Gisler, Valais Başsavcısı Beatrice Pilloud, Valais Kanton Meclisi Başkanı Mathias Reynard ile birlikte barda çıkan yangına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Parmelin, hiçbir kelimenin yaşadıkları acıyı tarif edemeyeceğini dile getirerek, "Bu, ülkemizin şimdiye kadar yaşadığı en kötü trajedilerinden biri" dedi.

5 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

İsviçre halkına başsağlığı dileyen Parmelin, tüm kantonların dayanışma içinde hareket ettiğini belirterek, başta komşu ülkeler olmak üzere dayanışma gösteren diğer ülkelere teşekkür etti. Parmelin, Federal Saray'daki bayrakların da 5 gün boyunca yarıya indirileceğini açıkladı.Valais Emniyet Müdürü Frederic Gisler, yerel saatle 01.30'da barda bir duman görülmesi sonrası yapılan ihbarın ardından harekete geçildiğini, saat 01.32'de Crans-Montana'dan ilk ekiplerin ve itfaiyecilerin olay yerine ulaştığını belirtti. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirten Gisler, olayda 47 kişinin yaşamını yitirdiği ve çoğu ağır 115 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Gisler, kurbanlar arasında yabancı uyrukluların da olabileceğini aktardı.

"YANGIN PATLAMAYA YOL AÇMIŞ OLABİLİR"

Başsavcı Pilloud da yangının neden çıktığına dair birçok ihtimalin değerlendirildiğini ancak şu an "patlamaya yol açan geniş çaplı bir yangın" ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Pilloud, yangının, şampanya şişesi üzerine konulan mumdan kaynaklandığı iddiasına ilişkin soruyu, henüz hiçbir şeyi doğrulayamayacağını ve soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek yanıtladı. Barda güvenlik tedbirlerinin ihmal edilip edilmediğine ilişkin soru üzerine Pilloud, şu aşamada net bir yanıt veremediklerini ancak soruşturma kapsamında bu konunun da aydınlatılacağını ifade etti.

"GELDİĞİMİZ AN DURUM EN KÖTÜ HALİNDEYDİ"

Görgü tanığı Dominic Dubois ve bölge sakinlerinden Eva, yangına ilişkin konuştu. Dubois, olay yerine geldiğinde yangının 5 dakika önce başlamış olduğunu belirterek, "Geldiğimiz an durum en kötü halindeydi" dedi. Olay yerinde sadece 2 polis aracının bulunduğunu ve ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşların yaptığını söyleyen Dubois, "Yakındaki evler, restoranlar, hala uyanık olan herkes su, çay, battaniye ile yardıma koştu. Büyük bir şok yaşandı. Herkes aniden dışarı çıktı ve hava aşırı soğuktu." diye konuştu.

YANGIN BAKIN NASIL ÇIKTI

Yaşanan felaket dünyayı derinden etkilerken, yangının çıkış anına ilişkin görüntüler de servis edildi. Cep telefonuyla kaydedilen videoda, mekanın tavanının alevler içinde kaldığı ve insanların ellerine geçirdikleri kıyafetlerle yangını söndürmeye çalıştıkları anlar yer aldı.

