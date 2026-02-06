Son dakika haberi... Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: Bir camide meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar var!

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında bir camide patlamada meydana geldi. Patlamda 10 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da cuma saatinde korkunç bir patlama yaşandı. Geo News kanalının haberine göre patlama, başkent İslamabad'ın Shehzad Town bölgesinde bir camide cuma namazı sırasında meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk gelen bilgilere göre, patlamada 10 kişi hayatını kaybetti.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Yetkililer, İslamabad'daki Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesi'nde acil durum ilan edildiğini açıkladı.

