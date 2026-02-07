ABD'den peş peşe hamleler: İran ile ticaret yapan tüm ülkelere ek gümrük vergisi!

ABD ve İran arasındaki çekişme devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken hamle geldi: İran ile ticaret yapan tüm ülkelerden yüzde 25 ek gümrük vergisi alınacak.

ABD ve İran arasındaki gerilim sürerken; ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticaret yapan tüm ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirdi.

İran ile ABD arasındaki askeri gerginlik bölgedeki ülkelerde güvenlik endişelerine neden olmaya devam ederken; İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başladı.

Görüşmeye katılan İran Dışişleri Başkanı Abbas Arakçi temaslarını "İyi bir başlangıç" olarak nitelendirirken, Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi de görüşmeye ilişkin, "Hem İran'ın hem de Amerika'nın düşüncelerini netleştirmek ve muhtemel ilerleme alanlarını belirlemek açısından faydalı oldu" demişti.

GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN EK VERGİ KARARI

ABD tarafından ise henüz görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmazken; ABD'den peş peşe hamleler geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticaret yapan tüm ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirdi.

Haberin Devamı

İRAN'IN PETROL TİCARETİYLE BAĞLANTILI 15 KURULUŞ VE 14 GEMİYE YAPTIRIM KARARI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, İran petrolü ve petrol ürünlerinin ticaretine ilişkin çeşitli kuruluşlar ve gemilerin yaptırım listesine edildiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bakanlık, İran petrolü, petrol ve petrokimya ürünlerinin yasa dışı ticaretiyle bağlantılı 15 kuruluş ve 14 'gölge filo' gemisine yaptırım uygulamaktadır.Bu hedefler, rejimin kötü niyetli faaliyetlerini finanse etmek için kullanılmıştır. İran rejimi, kendi halkının refahına ve çökmekte olan altyapıya yatırım yapmak yerine, dünya genelinde istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri finanse etmeyi ve ülke içindeki baskıyı artırmayı sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP'TAN ZİRVE ÖNCESİNDE TEHDİT GELMİŞTİ

Umman'daki kritik zirve öncesinde ise Tahran'a yönelik bir tehditte daha bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Washington tarafından vurulmak istemediği için Tahran'ın kendileriyle müzakere ettiğini söylemişti. Geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı'nda yaptığı konuşmada Amerikan ordusunu daha fazla güçlendirdiklerini anlatan Trump, "İran ile pazarlık halindeyiz. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar. Vurmamızı istemiyorlar. İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, depremzede aileye ziyaret

4,9'luk Erzincan depremi kayaları yerinden oynattı: Merkez üssünden yeni görüntüler!

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan son dakika: Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu!