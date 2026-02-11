Trump'tan İsrail'e ters köşe: İlhakı desteklemiyorum!

İsrail kabinesinin Batı Şeria'nın olası ilhakına yönelik harekete geçmesi kararına ABD Başkanı Donald Trump'tan hiç ummadığı bir çıkış geldi...

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarına karşı olduğunu söyledi.

İsrail kabinesinin Batı Şeria'nın olası ilhakına yönelik yeni adımlar atılmasının önünü açan kararlarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Amerikan Axios haber sitesine röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İsrail politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgede önemli adımlar attıklarını ve yapmaları gereken çok şey olduğunu anlatan Trump, dikkat çeken ifadeler kullandı.

''İLHAKI DESTEKLEMİYORUM''

Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin soruya yanıt veren ABD Başkanı, "Ben ilhakı desteklemiyorum. Şu anda düşünmemiz gereken yeterince şey var. Batı Şeria ile uğraşmamıza gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın bu açıklaması, İsrail kabinesinin Batı Şeria'nın olası ilhakına yönelik yeni adımlar atılmasının önünü açan kararlarının ardından geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ise gün içinde Beyaz Saray’da yapılacak görüşmede konuyu gündeme getirmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

''BATI ŞERİA'DA TANSİYON DÜŞÜRÜLMELİ''

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, geçtiğimiz aralık ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptıkları görüşmede, "Batı Şeria'da tansiyonun düşürülmesi" çağrısı yapmıştı. ABD yönetimi, ayrıca bölgenin ilhak edilmesine karşı olduğunu yinelemişti.

Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump, daha önceki açıklamalarında, üç yıdan bu yana eşi benzeri görülmemiş bir şekilde soykırıma uğrayan ve 72 bini aşkın masum insanın katledildiği Gazze'de ateşkes sürecinin işleyebilmesi için Müslüman ülkelere "Batı Şeria'nın ilhak edilmeyeceği" yönünde teminat verdiğini dile getirmişti.

