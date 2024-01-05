Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta sanatçı Ayla Algan beyin kanamasından hayatını kaybetti

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Kurtlar Vadisi Pusu, Aliye, O hayat benim ve Binbir gece gibi önemli yapımlarla hafızalara kazınan Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından 86 yaşındaki Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

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Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta sanatçı Ayla Algan beyin kanamasından hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Algan'ın geçirdiği beyin kanaması sonucu İstanbul'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülmüştü

2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Tiyatro Alanı Ödülü'nün sahibi olan Algan, 1964'te "Karanlıkta Uyananlar" filmi ile ilk kez sinema dalında çalışmalara başlamış, 1966'da Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Ah Güzel İstanbul" filmi ile ilk kez başrol oynamıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

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Ayla Algan Kimdir?

Ayla Algan (evlilik öncesi soyadı Kasman; 29 Ekim 1937, İstanbul - 4 Ocak 2024, İstanbul), Türk tiyatro sanatçısı, sinema oyuncusu ve şarkıcı.

Yunus Emre'nin şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce dillerinde şiirli-şarkılı okuyarak Yunus Emre'yi dünyada tanıtmıştır. Onu halka mal eden ise mizahi bir dili olan "Koca Öküz" adlı şarkısı olmuştur. Tiyatroda Hamlet rolünü oynayan, dünyadaki sayılı kadın oyuncu arasında yer alır. 2015-2016 sezonunda Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide "Anadolu Selçuklu" karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Oyuncu koçluğu da yapan Ayla Algan, Muhteşem Yüzyıl televizyon dizisi boyunca Halit Ergenç'e oyuncu koçluğu yapmıştır.

Usta sanatçı Ayla Algan'ın oynadığı diziler

Savaşın İki Yüzü - 2019
Köstebekgiller Gölgenin Tılsımı - 2016
Kurtlar Vadisi Pusu - 2015-2016
Tut Sözünü - 2015
O Hayat Benim - 2014
Unutulmaz - 2010
Yüreğine Sor - 2010
Ezber - 2009
Ayda - 2007
Şöhret Okulu - 2007
Binbir Gece - 2006
Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı - 2004
Patroniçe - 2004
Ziyaret - 2004
Arapsaçı - 2004
Aliye - 2004
Yadigar - 2004
Metropol Kabusu - 2003
Hızma - 2002
Havada Bulut - 2002
Biz Size Aşık Olduk - 2002
O da Beni Seviyor - 2001
Yıldız Tepe - 2000
Hanım Ağa - 2000
Üzgünüm Leyla - 2000
Kurşun Kalem - 2000
Harem Suare - 1999
Şükran Büfe - 1999
Sıdıka - 1997
Ali (Sakın Arkana Bakma) - 1996
Beşi Bir Yerde - 1996
Doktora Bak Doktora - 1994
Yaz Yağmuru - 1993
Kız Kulesi Aşıkları (Hera ile Leandros) - 1993
Seni Seviyorum Rosa - 1992
Dört Mevsim İstanbul: İstanbul Bir Özlemdir - 1990
Çil Horoz - 1987
Eksik Etek - 1976
Salak Bacılar - 1975
Gölgedeki Adam - 1970
Son Söz Benim - 1970
Yılan Soyu - 1969
Zilli Nazife - 1967
Ah Güzel İstanbul - 1966
Biraz Kül Biraz Duman - 1966
Yıldız Tepe - 1965
Serseri Aşık - 1965
Karanlıkta Uyananlar - 1964

Tiyatro oyunları

Hamlet Hamlet'i Erkek Olarak Oynamıştır. "İstanbul Şehir Tiyatroları - Rumeli Hisari " : 1962-1963, 1964-1965 Yönetmen: Muhsin Ertuğrul
Hamlet Ophelia 2 Kez Oynadı. "İstanbul Şehir Tiyatroları - Rumeli Hisarı " : 1962-1963, 1964-1965 Yönetmen: Muhsin Ertuğrul
Tarla Kuşuydu Jüliet "İstanbul Şehir Tiyatroları" : Yönetmen: 1960-1961 Beklan Algan
Sezuan'ın İyi İnsanı "İstanbul Şehir Tiyatroları" : 1963 - 1964 Tepebaşı Dram Tiyatrosu Yönetmen: Beklan Algan
Fizikçiler "İstanbul Şehir Tiyatroları" : 1962- 1963 - 1963 - 1964 Yönetmen: Beklan Algan
Çil Horoz "İstanbul Şehir Tiyatroları" : 1965 -1966 Tepebaşı Dram Tiyatrosu Yönetmen: Hamit Akınlı
Kuşlar "İstanbul Şehir Tiyatroları" : 1988 -1989 - 1989 -1990 Yönetmen: Haldun Dormen
Yunus Emre'nin Hayatı (Saint İrene - İstanbul, ETC., New York) Yönetmen: Ellen Stewart
Nesrin "İstanbul Şehir Tiyatroları" (Tevfik Fikret'in şiiri, Nurettin Sevin Bey ile 1 yıl çalışıp Boğaziçi Üniversitesinde gösterilmiştir. 1965 - 1968 LCC'de ders verirken...)
Moliere'in Hayatı "İstanbul Şehir Tiyatroları"
Sinekler "İstanbul Şehir Tiyatroları" : 1961-1962 Yönetmen: Beklan Algan
Üç Kuruşluk Opera "Kenter Tiyatrosu" : 1964 - 1965 Yönetmen: Tuncay Çavdar
Rozenbergler Ölmemeli "Dostlar Tiyatrosu" : Yönetmen: Genco Erkal
Ölü Canlar "Paris National Thaatre - ParisTheatre de Liberte" (Fransızca oynamıştır.) : Yönetmen: Mehmet Ulusoy
Orta Direk "Paris National Thaatre" (Fransızca oynamıştır.) : Yönetmen: Mehmet Ulusoy
Nazım Hikmet İnsan Manzaralarında "Paris National Thaatre" (Fransızca oynamıştır.): Yönetmen: Mehmet Ulusoy
Aşk Hastası "İstanbul Şehir Tiyatroları" : 1999 - 2000 - 2000 - 2001 Yönetmen: Kenan Işık
Troya İçinde Vurdular Beni "Tiyatro Araştırma Laboratuvarı (TAL)" : Yönetmen: Ayla Algan
Yunus Emre ve Pir Sultan Abdal'ın Hayatı ve Dizeleri : Derleyen ve Söyleyen: Ayla Algan
İstanbul Gözleri Mahmur : 1994 - 1995 Yönetmen: Hakan Altıner
Everest My Lord : Yönetmen: Naz Erayda, Bülent Erkmen
Misyon - (Bir Devrimi Anmak) : 1998 -1999 - 2001 - 2002 Yönetmen: Paul Plamper
Orkestra "Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu" : 1983 - 1985 Yönetmen: Ali Poyrazoğlu
Nazım’a Armağan "13. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali" : Yönetmen: Genco Erkal
Giden Tez Geri Dönmez "Berlin Schaubühne Tiyatrosu" : Yönetmen: Ayla Algan
Keşanlı Ali Destanı "Berlin Schaubühne Tiyatrosu" : Yönetmen: Tuncel Kurtiz
Talihli Amale "Berlin Schaubühne Tiyatrosu" : Yönetmen: Beklan Algan
Kurban "Berlin Schaubühne Tiyatrosu" : Yönetmen: Beklan Algan
Keloğlan "Berlin Schaubühne Tiyatrosu" : Yöneten: Ayla Algan
Hayvanlar Karnavalı "İş Sanat" : Yönetmen: Işıl Kasapoğlu
Bir Sergiden Tablolar "İş Sanat" : Yönetmen: Işıl Kasapoğlu
Peer Gynt - Ben Kimim Per Gynt? "İş Sanat" 2010-2011 Yönetmen: Işıl Kasapoğlu
Ninnari Ninniler 2011 Yönetmen: Işıl Kasapoğlu Süpervizörlüğünde Gülin Kılıçay
Sınırlar "Tiyatro Araştırma Laboratuvarı (TAL) projesi", "İstanbul Şehir Tiyatroları", 1997) Yönetmen: Ayla Algan
Sandalyeler- Siz Hala Burada mısınız? "Ak Sanat" : Yönetmen: Ayla Algan
Troyalı Kadınlar "Tiyatro Araştırma Laboratuvarı" (TAL) Projesi Yönetmen: Ayla Algan
Lena, Leyla ve Ötekiler "Bakırköy Belediye Tiyatroları" Yönetmen: Ayla Algan

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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