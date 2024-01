Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta sanatçı Ayla Algan beyin kanamasından hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Algan'ın geçirdiği beyin kanaması sonucu İstanbul'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülmüştü

2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Tiyatro Alanı Ödülü'nün sahibi olan Algan, 1964'te "Karanlıkta Uyananlar" filmi ile ilk kez sinema dalında çalışmalara başlamış, 1966'da Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Ah Güzel İstanbul" filmi ile ilk kez başrol oynamıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Ayla Algan Kimdir?

Ayla Algan (evlilik öncesi soyadı Kasman; 29 Ekim 1937, İstanbul - 4 Ocak 2024, İstanbul), Türk tiyatro sanatçısı, sinema oyuncusu ve şarkıcı.

Yunus Emre'nin şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce dillerinde şiirli-şarkılı okuyarak Yunus Emre'yi dünyada tanıtmıştır. Onu halka mal eden ise mizahi bir dili olan "Koca Öküz" adlı şarkısı olmuştur. Tiyatroda Hamlet rolünü oynayan, dünyadaki sayılı kadın oyuncu arasında yer alır. 2015-2016 sezonunda Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide "Anadolu Selçuklu" karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Oyuncu koçluğu da yapan Ayla Algan, Muhteşem Yüzyıl televizyon dizisi boyunca Halit Ergenç'e oyuncu koçluğu yapmıştır.

Usta sanatçı Ayla Algan'ın oynadığı diziler

Savaşın İki Yüzü - 2019

Köstebekgiller Gölgenin Tılsımı - 2016

Kurtlar Vadisi Pusu - 2015-2016

Tut Sözünü - 2015

O Hayat Benim - 2014

Unutulmaz - 2010

Yüreğine Sor - 2010

Ezber - 2009

Ayda - 2007

Şöhret Okulu - 2007

Binbir Gece - 2006

Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı - 2004

Patroniçe - 2004

Ziyaret - 2004

Arapsaçı - 2004

Aliye - 2004

Yadigar - 2004

Metropol Kabusu - 2003

Hızma - 2002

Havada Bulut - 2002

Biz Size Aşık Olduk - 2002

O da Beni Seviyor - 2001

Yıldız Tepe - 2000

Hanım Ağa - 2000

Üzgünüm Leyla - 2000

Kurşun Kalem - 2000

Harem Suare - 1999

Şükran Büfe - 1999

Sıdıka - 1997

Ali (Sakın Arkana Bakma) - 1996

Beşi Bir Yerde - 1996

Doktora Bak Doktora - 1994

Yaz Yağmuru - 1993

Kız Kulesi Aşıkları (Hera ile Leandros) - 1993

Seni Seviyorum Rosa - 1992

Dört Mevsim İstanbul: İstanbul Bir Özlemdir - 1990

Çil Horoz - 1987

Eksik Etek - 1976

Salak Bacılar - 1975

Gölgedeki Adam - 1970

Son Söz Benim - 1970

Yılan Soyu - 1969

Zilli Nazife - 1967

Ah Güzel İstanbul - 1966

Biraz Kül Biraz Duman - 1966

Yıldız Tepe - 1965

Serseri Aşık - 1965

Karanlıkta Uyananlar - 1964

Tiyatro oyunları

Hamlet Hamlet'i Erkek Olarak Oynamıştır. "İstanbul Şehir Tiyatroları - Rumeli Hisari " : 1962-1963, 1964-1965 Yönetmen: Muhsin Ertuğrul

Hamlet Ophelia 2 Kez Oynadı. "İstanbul Şehir Tiyatroları - Rumeli Hisarı " : 1962-1963, 1964-1965 Yönetmen: Muhsin Ertuğrul

Tarla Kuşuydu Jüliet "İstanbul Şehir Tiyatroları" : Yönetmen: 1960-1961 Beklan Algan

Sezuan'ın İyi İnsanı "İstanbul Şehir Tiyatroları" : 1963 - 1964 Tepebaşı Dram Tiyatrosu Yönetmen: Beklan Algan

Fizikçiler "İstanbul Şehir Tiyatroları" : 1962- 1963 - 1963 - 1964 Yönetmen: Beklan Algan

Çil Horoz "İstanbul Şehir Tiyatroları" : 1965 -1966 Tepebaşı Dram Tiyatrosu Yönetmen: Hamit Akınlı

Kuşlar "İstanbul Şehir Tiyatroları" : 1988 -1989 - 1989 -1990 Yönetmen: Haldun Dormen

Yunus Emre'nin Hayatı (Saint İrene - İstanbul, ETC., New York) Yönetmen: Ellen Stewart

Nesrin "İstanbul Şehir Tiyatroları" (Tevfik Fikret'in şiiri, Nurettin Sevin Bey ile 1 yıl çalışıp Boğaziçi Üniversitesinde gösterilmiştir. 1965 - 1968 LCC'de ders verirken...)

Moliere'in Hayatı "İstanbul Şehir Tiyatroları"

Sinekler "İstanbul Şehir Tiyatroları" : 1961-1962 Yönetmen: Beklan Algan

Üç Kuruşluk Opera "Kenter Tiyatrosu" : 1964 - 1965 Yönetmen: Tuncay Çavdar

Rozenbergler Ölmemeli "Dostlar Tiyatrosu" : Yönetmen: Genco Erkal

Ölü Canlar "Paris National Thaatre - ParisTheatre de Liberte" (Fransızca oynamıştır.) : Yönetmen: Mehmet Ulusoy

Orta Direk "Paris National Thaatre" (Fransızca oynamıştır.) : Yönetmen: Mehmet Ulusoy

Nazım Hikmet İnsan Manzaralarında "Paris National Thaatre" (Fransızca oynamıştır.): Yönetmen: Mehmet Ulusoy

Aşk Hastası "İstanbul Şehir Tiyatroları" : 1999 - 2000 - 2000 - 2001 Yönetmen: Kenan Işık

Troya İçinde Vurdular Beni "Tiyatro Araştırma Laboratuvarı (TAL)" : Yönetmen: Ayla Algan

Yunus Emre ve Pir Sultan Abdal'ın Hayatı ve Dizeleri : Derleyen ve Söyleyen: Ayla Algan

İstanbul Gözleri Mahmur : 1994 - 1995 Yönetmen: Hakan Altıner

Everest My Lord : Yönetmen: Naz Erayda, Bülent Erkmen

Misyon - (Bir Devrimi Anmak) : 1998 -1999 - 2001 - 2002 Yönetmen: Paul Plamper

Orkestra "Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu" : 1983 - 1985 Yönetmen: Ali Poyrazoğlu

Nazım’a Armağan "13. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali" : Yönetmen: Genco Erkal

Giden Tez Geri Dönmez "Berlin Schaubühne Tiyatrosu" : Yönetmen: Ayla Algan

Keşanlı Ali Destanı "Berlin Schaubühne Tiyatrosu" : Yönetmen: Tuncel Kurtiz

Talihli Amale "Berlin Schaubühne Tiyatrosu" : Yönetmen: Beklan Algan

Kurban "Berlin Schaubühne Tiyatrosu" : Yönetmen: Beklan Algan

Keloğlan "Berlin Schaubühne Tiyatrosu" : Yöneten: Ayla Algan

Hayvanlar Karnavalı "İş Sanat" : Yönetmen: Işıl Kasapoğlu

Bir Sergiden Tablolar "İş Sanat" : Yönetmen: Işıl Kasapoğlu

Peer Gynt - Ben Kimim Per Gynt? "İş Sanat" 2010-2011 Yönetmen: Işıl Kasapoğlu

Ninnari Ninniler 2011 Yönetmen: Işıl Kasapoğlu Süpervizörlüğünde Gülin Kılıçay

Sınırlar "Tiyatro Araştırma Laboratuvarı (TAL) projesi", "İstanbul Şehir Tiyatroları", 1997) Yönetmen: Ayla Algan

Sandalyeler- Siz Hala Burada mısınız? "Ak Sanat" : Yönetmen: Ayla Algan

Troyalı Kadınlar "Tiyatro Araştırma Laboratuvarı" (TAL) Projesi Yönetmen: Ayla Algan

Lena, Leyla ve Ötekiler "Bakırköy Belediye Tiyatroları" Yönetmen: Ayla Algan