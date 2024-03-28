Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Pendik esnaf ziyaretine vatandaşlardan yoğun ilgi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pendik Gazipaşa ve İsmetpaşa Caddelerinde esnaf ziyareti yaptı. Bakan Fidan’a, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya eşlik etti.

PENDİK HALKINDAN HAKAN FİDANA YOĞUN İLGİ

Hakan Fidan'ın gelişi dolayısıyla ilçenin giriş ve çıkışlarında üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e destek isteyen Hakan Fidan, "İstanbul'u fetret devrinden kurtarmalıyız. Bunun içinde Murat Kurum'u seçmemiz gerekiyor. Pendiklilerin bu noktada güçlü bir destek vereceğine inanıyorum" dedi.

GÜVENLİK KORUMASI EN ÜST SEVİYEDEYDİ

Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin'in de ilçede başarılı bir belediye başkanlığı yaptığını söyleyen Hakan Fidan, "Pendik Belediyemiz 700'den fazla proje üretmiş. Sosyal yardımlar noktasında ve yaptığı yatırımlar anlamında İstanbul'da 1 numaralı belediye olmuş. Ahmet Başkanı ve ekibini tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönem için de başarılar diliyorum" sözlerine yer verdi.

Pendik’te büyük ilgi ve sevgi ile karşılanan Bakan Fidan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.