Sigara tiryakilerine kötü haber! 3 sigara grubu fiyatlarına zam yaptı, sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları

Sigara firmaları sigaraya arka arkaya zam yapmaya devam ediyor. Bir sigara grubuna daha 7 Mayıs günü zam geldi. Bu markanın Mayıs ayındaki zamla birlikte grubun en pahalı sigarası 75 TL, en ucuzu ise 58 lira seviyesine yükseldi.

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA 3 TL ZAM GELDİ!

Bir sigara grubuna daha 7 Mayıs günü zam geldi. Bu markanın Nisan ayındaki zamla birlikte grubun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira seviyesindeydi.

EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA FİYATI NE KADAR?

Yeni zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.