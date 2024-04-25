Yılmaz Karaca güven tazeledi, Oğuzhan Bayrak, Genel sekreter oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Mütevelliler Kurulu yeni yönetim kurulunu seçti. Vakfın Başkanlığına güven tazeleyen Yılmaz Karaca seçilirken, İstanbul’u temsil eden Cemiyet Başkanı Oğuzhan Bayrak, Vakfın Genel Sekreterliği görevine seçildi.

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Yılmaz Karaca güven tazeledi, Oğuzhan Bayrak, Genel sekreter oldu

Gebze Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde yapılan Vakıf Genel kuruluna Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye başkan yardımcısı Saadettin Arıkboğa, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye meclis üyesi Baran Aydın, Ak Parti Gebze ilçe başkanı Recep Kaya ve Türkiye’nin çeşitli illerinden 100 civarında delege katıldı.

Divan Başkanlığını TGF Yüksek istişare kurulu Başkanı Erdoğan Kahya'nın yaptığı kongrede Mersin Gazeteciler cemiyeti başkanı Rüstem Kaya Tepe ve Kocaeli medya mensupları derneği Başkanı Bahar Erdoğan, divan kurulunda yer aldı.

Vakıf Başkanı Yılmaz Karaca vakfın 2 yıllık faaliyetini anlattı. Karaca" Anadolu basını zor bir dönem geçirdi bu dönem içerisinde var gücümüzle mücadele ettik. 2023 Yılındaki Kahramanmaraş merkezli depremde meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında mücadele ettik. Türk Dünyası 3. Gazeteciler şurasının Azerbaycan Bakü’de yapılmasını sağladık. Türk Dünyası film yarışmalarının organizasyonuna destek verdik. Tesisleşme çalışmalarını sürdürdük" dedi.
Daha sonra raporlar hakkında görüşler sunuldu. 2 Cemiyetin mütevelliler kurulu üyeliği kabul edildi.
Seçimler maddesinde Yılmaz Karaca'nın listesi sunuldu başka aday listesi olmadığı için Divan Başkanı sunulan listeyi oya sundu Liste oy birliği ile kabul edildi.

YILMAZ KARACA YENİDEN BAŞKAN

Gazeteciler Cemiyetleri basın vakfı mütevelliler kurulunun seçtiği yönetim kurulu yaptığı görev bölümünde Genel Başkanlığa Yeniden Yılmaz Karaca'yı, Genel Sekreterliğe Oğuzhan Bayrak'ı, Genel Sekreter Yardımcılığına Ahmet Oğuz’u, Genel Başkan Yardımcılıklarına Hakan Sezerer, Kemal Soylu ve Musa Özdemir’i, Mali saymanlığa Mehmet Işık’ı, Batı Karadeniz bölgesi sorumluluğuna İslam Keleş'i, Güneydoğu bölgesi sorumluluğuna Mehmet Canbek'i, Marmara bölgesi sorumlusuna Bahar Kaymakçı Erdoğan’ı, Akdeniz Bölgesi Sorumluluğuna Şahin Özer'i oy birliği ile seçti.
Diğer yandan Denetleme Kurulu Asil üyeliklerine İsmail Aydın, Şafak Erel ve Bülent Özyazıcı seçildi.
Danışma Kuruluna ise İbrahim Şahin, Nergiz Süslü, Davut Uyar, Alaaddin Yakın, Doğan Bostancı ve Ceyhun Özer seçildi.

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