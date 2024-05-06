Gazeteci Nedim Şener'den çok konuşulacak iddia! 27 DEM Partili Belediyeye kayyum atanacak

Hürriyet yazarı gazeteci Nedim Şener, 31 Mart seçimlerinden sonra DEM’in kazandığı belediyeler, İstiklal Marşı, Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamalarıyla gündeme gelen 27 DEM Partili 27 Belediyeye kayyum atanacağı iddiasında bulundu.

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Gazeteci Nedim Şener'den çok konuşulacak iddia! 27 DEM Partili Belediyeye kayyum atanacak

Hürriyet gazetesi yazarı gazeteci Nedim Şener, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzasıyla DEM Parti'nin yönetici, üye ve bağlı belediyelerine yönelik soruşturmalar hakkında bilgi istediğini belirterek, "PKK/DEM parti hakkında da kapatma davası için ilk adım atılmış oldu" diye yazdı.

DEM PARTİ HAKKINDA SORUŞTURMA

31 Mart seçimlerinden sonra DEM’in kazandığı belediyeler, İstiklal Marşı, Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamalarıyla gündeme geldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, bugünkü yazısında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzasıyla DEM Parti'nin yönetici, üye ve bağlı belediyelerine yönelik soruşturmalar hakkında bilgi istediğini paylaştı.

"27 DEM PARTİLİ BELEDİYEYE KAYYUM"

Şener, "Yani daha önce kapatılan PKK terör örgütünün partilerinin devamı olan PKK/DEM parti hakkında da kapatma davası için ilk adım atılmış oldu" diye yazdı.

DEM Parti'nin seçim kazanan 78 belediye başkanından 27'si hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunduğunu kaydeden Şener, "Kısacası, kesinleşmiş hüküm olmadığı için seçime girme hakkı bulunan bu 27 PKK/DEM’li belediye başkanının hakkında soruşturma ve yargılama devam ettiğinden dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından Anayasa ve Belediye Kanunu’na göre kayyum atanması yasal zorunluluk. Bakanlığın çalışmaları da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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