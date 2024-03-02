Tarife ve paket taahhüdü bitenler dikkat! Elinizi çabuk tutun, cep telefonu faturalarına zam geliyor!

Cep telefonu tarifelerine zam geliyor. Mobil iletişimde uygulanan ücretlerde uygulanacak yeni tarife uygulamaya girecek. BTK, Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi ile tavan fiyatı belirleyecek.

YAYINLAMA
Google News
Tarife ve paket taahhüdü bitenler dikkat! Elinizi çabuk tutun, cep telefonu faturalarına zam geliyor!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 1 Nisan'da tavan fiyat açıklayacak. BTK, operatörlerin konuşma ve SMS ücretlendirmesine her yıl nisan ve ekim olmak üzere 6 ayda bir yayınladığı "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi" ile tavan sınırlaması getirirken, internet ücretleri için ise Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde serbest piyasa koşulları işletiliyor. Bu sebeple operatörler esas zamlı tarifeleri internet paketleri için uyguluyor.

Ekim 2023'te yurtiçi aramanın dakikasını 2.45 TL, yurtdışı aramanın dakikasını 24.57 TL ile sınırlayan BTK, yurtiçi SMS fiyatını ise 1.75 TL olarak belirlemişti. Şimdi 1 Nisan'da konuşma dakika ve SMS tavan fiyatlarının artırılması beklenirken, bu tarihten sonra taahhüdünü uzatmak isteyenler yeni zamlı paketlerle karşılaşabilecek.

Taahhüdü yaklaşanların zamdan etkilenmemek için yeni tarife ve paket taahhüdünü 1 Nisan'a kadar yapması gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl milyarlarca liralık satış geliri elde etmesine rağmen bu yıl fiyatlarını enflasyon üzerinde artıran mobil operatörler ücretlere yaklaşık yüzde 150 oranında zam yansıttı. BTK tarafından 1 Nisan'da açıklanacak yeni azami ücret tarifesi sonrası da operatörlerin yeni tarife ve paket fiyatlarına zam yapması bekleniyor.

Mobil operatörlerin faturalara yansıttığı fahiş ücret politikaları nedeniyle 2023 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yapılan şikayetler arttı. 1 yılda tarifeler neredeyse yüzde 150 artarken vatandaş da yüksek faturalara isyan etmişti.

Vatandaşlar geçtiğimiz yıla oranla fahiş oranda artan cep telefonu paket ve tarife fiyatlarını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) şikâyet etti. Kurumun operatörlere getirdiği tavan fiyat uygulaması da sorunu çözmede yetersiz kaldı.

Şikayet ve ihbarda bulunmayınız

ALO 120'yi arayarak şikâyet ve ihbarda bulunabilen vatandaşlar, isterlerse de https://tuketici. btk.gov.tr/ adresindeki formu doldurarak şikâyetlerini kuruma iletebiliyor. Şikâyetleri ilgili operatöre yönlendiren BTK, sorununun çözmesini talep ediyor. Eğer sorun çözümsüz kalır ve vatandaş aynı konuda ikinci şikâyetini yaparsa bu defa durum operatörlerin aleyhine dönüyor. Her yıl vatandaş memnuniyet ölçümleri yapan kurum, ilgili operatörlere memnuniyetsizlik oranına göre idari para cezası kesebiliyor.

4.5 milyar TL net kâr elde etti

BTK verilerine göre 2023'ün üçüncü çeyreğinde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri toplamı yaklaşık 48.3 milyar TL olarak gerçekleşirken, bunun 8.5 milyar TL'si TT Mobil, 15.7 milyar TL'si Turkcell, 10.1 milyar TL'si Türk Telekom ve 14 milyar TL'si ise Vodafone tarafından gerçekleşti. Diğer işletmecilerin aynı dönemdeki net satış gelirleri toplamı yaklaşık 14.5 milyar TL oldu.

Türk Telekom'un 2023 ilk 9 aylık geliri ondan önceki yıla oranla yüzde 69.6 artışla 55.6 milyar TL'ye ulaşırken, 4.5 milyar TL net kâr elde etti.

Vodafone'un ise Nisan- Eylül 2023 mali döneminde servis gelirleri 20.8 milyar TL olarak gerçekleşirken, faiz ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 8 milyar TL'ye çıktı.

Turkcell ise geçtiğimiz yıl üçüncü çeyrekte toplam gelirlerini 2022 aynı dönemine göre yüzde 77.3 artışla 26 milyar TL'ye çıkarırken, 2023 üçüncü çeyrekte 5.5 milyar TL net kâr elde etti.

Kaynak: Hurhaber.com

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sıcak Gelişme: Deprem bölgesinde korkutan sarsıntı, çevre illerden de hissedildi…
Sıcak Gelişme: Deprem bölgesinde korkutan sarsıntı, çevre illerden de hissedildi…
İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle dev gökdelenler adeta kayboldu
İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle dev gökdelenler adeta kayboldu
Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!
Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!
Resmi Gazete’de yayımlandı: Yeni HSK atamaları yürülüğe girdi, 148 kişinin yeri değişti!
Resmi Gazete’de yayımlandı: Yeni HSK atamaları yürülüğe girdi, 148 kişinin yeri değişti!
Son Haberler
Tarife ve paket taahhüdü bitenler dikkat! Elinizi çabuk tutun, cep telefonu faturalarına zam geliyor!
Tarife ve paket taahhüdü bitenler dikkat! Elinizi çabuk tutun, cep telefonu faturalarına zam geliyor!
Survivor All Star'da olaylı gece! Acun "Daha önce hiç başımıza gelmedi" diyerek açıkladı
Survivor All Star'da olaylı gece! Acun "Daha önce hiç başımıza gelmedi" diyerek açıkladı
O ilçede İstanbul kart kullanan herkesi ilgilendiriyor! Minibüslerde de kullanılmaya başlandı
O ilçede İstanbul kart kullanan herkesi ilgilendiriyor! Minibüslerde de kullanılmaya başlandı
Bu kez Armağan Çağlayan sordu... Alper Gezeravcı'dan tuvalet itirafı böyle geldi..
Bu kez Armağan Çağlayan sordu... Alper Gezeravcı'dan tuvalet itirafı böyle geldi..
Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Afişleri teker teker toplatılan Murat Kurum'dan İBB'ye tepki! "Nerede sizin demokrasi hukuk, adalet anlayışınız?"
Afişleri teker teker toplatılan Murat Kurum'dan İBB'ye tepki! "Nerede sizin demokrasi hukuk, adalet anlayışınız?"
Çok Okunanlar
Soylal medya Ekrem İmamoğlu'nun bu animasyonu ile çalkalanıyor: Sor bakalım niye yapmadı
Soylal medya Ekrem İmamoğlu'nun bu animasyonu ile çalkalanıyor: Sor bakalım niye yapmadı
Emekliye 3 bin lira ikramiye TBMM'de onaylandı.
Emekliye 3 bin lira ikramiye TBMM'de onaylandı.
Hastanede silahlı saldırı! Yaşanan panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Hastanede silahlı saldırı! Yaşanan panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Hapis cezasıyla aranıyordu! Saklandığı gizli bölmede polisten kaçamadı
Hapis cezasıyla aranıyordu! Saklandığı gizli bölmede polisten kaçamadı
Yerli milli muharip uçak KAAN, ilk kez Ankara semalarında süzüldü!
Yerli milli muharip uçak KAAN, ilk kez Ankara semalarında süzüldü!
Yengeç burçları dikkat! Hafta sonu size sürpriz var
Yengeç burçları dikkat! Hafta sonu size sürpriz var
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu