Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Zerrin Özer hastalığını açıkladı

Özer, beyin damarlarında önemli daralmalar olduğunu ve "Beyin damarlarımdan ikisinde ciddi daralmalar var" dedi. Bu nedenle yürüyemiyorum. Bununla birlikte, "Ancak bu gece burada olmak ve dimdik durmak için geldim" diye konuştu.



Özer, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısına da değinerek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.