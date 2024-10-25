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Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Zerrin Özer hastalığını açıkladı

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Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Zerrin Özer hastalığını açıkladı
Ödül töreni sırasında, ünlü şarkıcı Zerrin Özer, sevenlerine üzücü bir haber verdi. 66 yaşındaki sanatçı ilk kez hastalığını açıkladı.
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Zerrin Özer hastalığını açıkladı 1 12

Magazinci.com tarafından düzenlenen ödül töreninde, ünlü şarkıcı Zerrin Özer 'Yılın Şarkısı' ödülüne layık görüldü. 66 yaşındaki sanatçı ödülünü alırken sağlık durumunu vurguladı.

Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Zerrin Özer hastalığını açıkladı 2 22

Özer, beyin damarlarında önemli daralmalar olduğunu ve "Beyin damarlarımdan ikisinde ciddi daralmalar var" dedi. Bu nedenle yürüyemiyorum. Bununla birlikte, "Ancak bu gece burada olmak ve dimdik durmak için geldim" diye konuştu.

Özer, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısına da değinerek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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