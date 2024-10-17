Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu için Kuralar çekildi: Pendikspor’un rakibi Ayvalıkgücü Belediyespor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen törenle yapıldı. Pendikspor’un 3. tur rakibi Ayvalıkgücü Belediyespor oldu.

Kura törenine Siltaş Yapı Pendikspor’u temsilen Murat Özdemir, Serkan Özer, Murat Demiray ve Adem Zafer Torun katıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu’nda düzenlenen kura çekim törenine TFF Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Erdinç Erdoğan, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Baş Hukuk Müşaviri, İdari İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Av. Erkan Kıraç ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Kulüp başkanları ve temsilcileri tarafından gerçekleştirilen kura çekimine TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ile TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın eşlik etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda, 2. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 32 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig’den 4, Trendyol 1. Lig’den 7, Nesine 2. Lig’den 9 ve Nesine 3. Lig’den 18 olmak üzere toplam 70 takım mücadele edecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanacak, müsabaka programı ise daha sonra ilan edilecek. Müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak ve galip gelen 35 takım tur atlayacak.

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Murat Şahin: “Ziraat Türkiye Kupası bizim için ayrı bir önem taşıyor”

Kura çekiminin öncesinde açılış konuşmasını yapan TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, “Ziraat Türkiye Kupası 2024-2025 Sezonu 3. Eleme Turu Kura Çekimi heyecanıyla karşınızdayız. Ziraat Türkiye Kupası bizim için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’ye futbol bayramı yaşatan kupanın geride kalan turlarında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynandı, sürpriz sonuçlar alındı; kimisi sevindi, kimisi üzüldü. Geride kalan mücadeleler, sonraki turlardaki karşılaşmalar için ışık oldu.” ifadelerini kullandı.

Dolu tribünler önünde, mücadelenin ve fair-play ruhunun ön plana çıkacağı, tüm futbolseverlerin hafızalarında yer edecek bir turnuva temennisinde bulunan Şahin, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki turlarda da kıyasıya mücadele, sürpriz sonuçlar ve unutulmaz anların olmasını; tüm futbolseverlerin fair-play içinde tribünleri doldurmasını ve maçları izlemesini arzu ediyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyor, tüm takımlara başarılar diliyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

Murat Şahin’in açılış konuşmasının ve TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın’ın teknik bilgilendirmelerinin ardından gerçekleştirilen kura çekimiyle Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri belirlendi. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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