Son dakika! Sivas'ta 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde peş peşe deprem!

Son dakika! AFAD, depremin derinliğinin 10,57 kilometre olduğunu açıkladı.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Sivas Merkez'de, saat 11:29'da 4.7 ve 11.39'da 4.1 büyüklüğünde 2 deprem peş peşe deprem meydana geldi.

AFAD, depremin derinliğinin 10,57 kilometre olduğunu açıkladı.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Sivas Merkez'de, saat 11:29'da 4.7 ve 11.39'da 4.1 büyüklüğünde 2 deprem peş peşe deprem meydana geldi.

Son dakika! Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem!

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