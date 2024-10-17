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Son dakika! Sivas'ta 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde peş peşe deprem!

Son dakika! AFAD, depremin derinliğinin 10,57 kilometre olduğunu açıkladı.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Sivas Merkez'de, saat 11:29'da 4.7 ve 11.39'da 4.1 büyüklüğünde 2 deprem peş peşe deprem meydana geldi.

Son dakika! Sivas'ta 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde peş peşe deprem!
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Son dakika! AFAD, depremin derinliğinin 10,57 kilometre olduğunu açıkladı.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Sivas Merkez'de, saat 11:29'da 4.7 ve 11.39'da 4.1 büyüklüğünde 2 deprem peş peşe deprem meydana geldi.

AFAD, depremin derinliğinin 10,57 kilometre olduğunu açıkladı.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Sivas Merkez'de, saat 11:29'da 4.7 ve 11.39'da 4.1 büyüklüğünde 2 deprem peş peşe deprem meydana geldi.

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Son dakika! Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem!Son dakika! Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem!

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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